تعاون مميز بين ويكيميديا وغوغل لتقديم المعلومات الأكثر دقة وحداثة

كشفت الشركة المالكة لموقع ويكيبيديا عن قيام عملاق البحث عبر شبكة الإنترنت غوغل بشراء خدماتها التجارية للمؤسسات المسماة ويكيميديا إنتربرايز.

وتدفع شركة غوغل لمؤسسة ويكيميديا ​​للمساعدة في تقديم المعلومات الأكثر دقة وحداثة عبر محركها للبحث.

وأطلقت مؤسسة ويكيميديا خدماتها التجارية للمؤسسات ويكيميديا إنتربرايز في العام الماضي. وتسمح للعملاء الذين يعيدون استخدام مصادر ويكيبيديا ومشاريع ويكيميديا ​​بكميات كبيرة ​​الوصول إلى محتواها بشكل أكثر كفاءة.

وبدلاً من الاعتماد على مجمعات البيانات المجانية وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة للجمهور لجمع المعلومات من صفحات الويب الخاصة بويكيبيديا، فإن ويكيميديا إنتربرايز تتيح للعملاء استخدام واجهات برمجة التطبيقات الأكثر ملاءمة لبث المعلومات على نطاق أوسع بكثير.

كما تتيح الخدمة أيضًا للعملاء استرداد التحديثات للمحتوى الذي يستخدمونه، مما يساعد في منع ظهور المعلومات القديمة أو غير الدقيقة عبر الويب خارج ويكيبيديا.

وتستخدم غوغل خدمات ويكيميديا ​​بعدة طرق. وتشمل بطاقات المعلومات التي تظهر على جانب صفحات نتائج البحث عندما تبحث عن الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء داخل قاعدة بيانات غوغل الضخمة.

كما أن ويكيبيديا هي أحد المصادر التي تستخدمها عملاقة البحث بشكل متكرر لتعبئة المعلومات داخل بطاقات المعلومات.

وتستشهد غوغل أيضًا بويكيبيديا في لوحات المعلومات التي تضيفها إلى بعض مقاطع فيديو يوتيوب لمحاربة المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة.

غوغل تدفع لويكيميديا من أجل وصول أفضل إلى المعلومات

مع استمرار نمو مشاريع ويكيميديا وويكيبيديا، يتم استخدام المعرفة من مواقع ويكيميديا بشكل متزايد لتشغيل مواقع ومنتجات أخرى.

وصممت خدمة ويكيميديا إنتربرايز لتسهيل مشاركة محتوى ويكيميديا بالنسبة لهذه الكيانات على نطاق واسع بطرق تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه.

وتوفر ويكيميديا إنتربرايز خلاصة ​​لتحديثات المحتوى في الوقت الفعلي عبر مشاريع ويكيميديا​، ووقت التشغيل المضمون، ومتطلبات النظام الأخرى التي تتجاوز ما هو متاح مجانًا في واجهات برمجة التطبيقات المتاحة للجمهور.

وليس من الواضح كيف قد تؤثر شراكة غوغل الجديدة في جانب المستخدم. وعلق تيم بالمر، العضو المنتدب لشراكات البحث في غوغل قائلاً إننا نتطلع إلى تعميق شراكتنا مع مؤسسة ويكيميديا ​​من خلال خدمة ويكيميديا إنتربرايز.

وقدمت غوغل تبرعات لمؤسسة ويكيميديا ​​في الماضي. ولكن هذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها عميل فعلي لديها.

كما أعلنت مؤسسة ويكيميديا ​​أن أرشيف الإنترنت قد أصبح أيضًا أحد عملاء خدمة ويكيميديا إنتربرايز. وتدير منظمة أرشيف الإنترنت غير الربحية قاعدة البيانات Wayback Machine.

وتحافظ قاعدة البيانات هذه على لقطات من مواقع الويب، مما يتيح لك إلقاء نظرة على المعلومات المحذوفة أو المتغيرة.

واستخدمت ويكيبيديا منتج Wayback Machine لإصلاح أكثر من 9 ملايين رابط معطل ضمن الموسوعة المجانية. وتتوفر ويكيميديا إنتربرايز مجانًا للمنظمات غير الربحية لدعم مهمتها في رقمنة مصادر المعرفة.

ومن الواضح أن مؤسسة ويكيميديا ​​تحصل على بعض الأموال من خدمة ويكيميديا إنتربرايز. ولكن تتوقع أن تشكل خدمتها جزء صغير من إيراداتها.