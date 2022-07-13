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تعاون مميز يبن نتفليكس ومايكروسوفت لتطوير خدمة "منخفضة التكلفة"

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2022 5:26 صباحًا
شعار منصة نتفليكس

شعار منصة نتفليكس (رويترز)

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كشفت صحيفة “وول ستريت جورنل”، عن خطة لشركتي نتفليكس ومايكروسوفت تقضي بالتعاون فيما بينهما لتطوير خدمة “منخفضة التكلفة” تتضمن بث الإعلانات تستهدف تحقيق إيرادات لمنصة تتفليكس.

وقالت نتفليكس في أبريل الماضي إنها تريد منح المستخدمين خيارا يتضمن بث الإعلانات، للمساعدة في تعزيز إيراداتها، التي سجلت تراجعا في مارس الماضي، بعد تراجع أعداد المشتركين منذ أكثر من عقد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وستوفر مايكروسوفت لنتفليكس نظاما يتيح لها عرض الإعلانات عبر منصتها خلال عرض الأفلام والمسلسلات التي تتيحها الشبكة.

وقال غريغ بيترز، رئيس العمليات في نتفليكس في بيان “إن مايكروسوفت لديها القدرة لدعم احتياجاتنا الإعلانية”.

وأضاف أن مايكروسوفت ستوفر لهم “التكنولوجيا والمبيعات”، التي ستمتاز بالمرونة والابتكار.

وأشار مصدر للصحيفة إلى أن اختيار مايكروسوفت جاء بعد تأكيدها أنها لن تنافس خدمات نتفليكس على الإطلاق.

وكانت نتفليكس قد خسرت 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم في الربع الأول من العام مقارنة بنهاية العام 2021.

وأوضحت الشبكة الأميركية العملاقة للبث الرقمي أن هذا التراجع مرتبط بشكل أساسي بصعوبة الحصول على مشتركين جدد في كل مناطق العالم بالإضافة إلى تعليق الخدمة في روسيا.

وتراجع مجموع الاشتراكات إلى 221 مليون مستخدم.

وحققت “نتفليكس” إيرادات بلغت 7.9 مليارات دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس، أي 10 في المئة أكثر من الفترة نفسها العام الماضي.

وكان المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة الشركة، ريد هاستينغز، قد عارض كثيرا فكرة إضافة إعلانات تجارية أو عروض ترويجية أخرى إلى خدماتهم.

    المصدر :
  • الحرة

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