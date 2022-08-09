الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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تعديل على إحدى ميزات واتساب.. لا للرسائل المحرجة!

منذ ساعة واحدة
دردشة واتساب

دردشة واتساب

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كشف تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن مفاجأة لمستخدميه من خلال تغريدة على تويتر.

إذ أعلن التطبيق الأخضر عن طرحه ميزة جديدة، من شأنها إطالة فترة السماح لحذف أي رسائل محرجة قبل الاطلاع عليها.

وأعلن “واتسآب”، الاثنين 8 آب، أن مستخدميه أصبح لديهم الآن فرصة لما يزيد قليلا عن اليومين بعد إرسال رسالة محرجة لحذفها، وذلك بدلًا من ساعة واحدة فقط كما كان الوضع سابقا.

ومن أجل البدء باستخدام الميزة الجديدة الآن، يجب الضغط لفترة على الرسالة المحرجة، سواء التي كانت مبعوثة في دردشة خاصة أو داخل “مجموعة”، ثم اختيار “حذف”، وبعدها اختيار “حذف للجميع” أو “حذف لي”.

غير أنّ هناك مشكلة طفيفة بشأن الميزة الجديدة، وهي أنه يجب على كل الأشخاص الذين وُجهت لهم الرسالة أن يكونوا حدّثوا تطبيق “واتسآب” لديهم إلى أحدث إصدار متاح.

يشار إلى أن خدمة الرسائل “آي ميساج” عبر كافة أجهزة شركة “آبل” الأميركية لا تمنح فترة السماح هذه المتوافرة على “واتسآب”، إذ لا تزال تمنح دقيقتين فقط لحذف أي رسائل محرجة قبل قراءتها.

في سياق متصل، تعمل شركة واتساب على ميزة جديدة من المتوقع أن تسمح للمستخدمين بإخفاء أرقام هواتفهم في بعض المحادثات الجماعية وفي خاصية المجتمعات القادمة.

الميزة أعلن عنها موقع WABetaINfo المتخصص بتحديثات تطبيق المراسلات.

ووفق تقرير الموقع، التحديث الجديد لواتساب على نسخة اندرويد 2.22.17.23 سيتضمن خاصية الإخفاء هذه، مع الإشارة الى أنه ليس كل المستخدمين سيتمكنون من رؤية هذه الميزة بينما لا تزال قيد التطوير.

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