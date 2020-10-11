تعرفوا إلى الخبر السعيد الذي أعلنته سوني لأصحاب “بلايستيشن 5”

خبر سار أعلنته شركة “سوني” لمستخدميها بأن أكثر من 4 آلاف لعبة متوفرة على منصتها الأقدم “بلايستيشن 4” ستكون متاحة للعب على منصتها الأحدث “بلايستيشن 5”. وذلك بعد القلق الذي انتابهم من أن تحرمهم الشركة من الاف الألعاب التي اعتادوها.

وطمأنت شركة “سوني” اليابانية أصحاب منصة الألعاب “بلايستيشن 5” الجديدة بخبر وصفته تقارير صحفية بالسار.

وقالت سوني، وفق ما أورده موقع “تايمز نيوز ناو” إن أكثر من 4 آلاف لعبة متوفرة على منصتها الأقدم “بلايستيشن 4” ستكون متاحة للعب على منصتها الأحدث “بلايستيشن 5”.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أنه لا ينبغي أن يقلق مستخدمو “بلايستيشن 5” الجدد من أن ألعابهم المفضلة على المنصة القديمة لن يتمكنوا من استخدامها، مضيفة “بل سيمكن استخدامها بإمكانيات وجودة أفضل مما اعتاد عليه المستخدمون”.

كما قالت “سوني” إنها ستمكّن أيضا مستخدميها من استبدال “مجاني” سريع لمعظم الألعاب التي كانوا يمتلكونها عبر “بلايستيشن 4” عن طريق وحدة التحكم الإلكترونية الجديدة والمتجر الإلكتروني “بلايستيشن ستور” سواء على الويب أو الموبايل.

وأوضحت “كل ما على مستخدمي بلايستيشن 5 الجدد أن يسجلوا دخول حساباتهم تلقائيا على مكتبة بلايستيشن الإلكترونية، وسيتم إعادة ترقية ألعابهم إلى النسخ الأحدث”.

وتتجه أنظار عشاق الألعاب حول العالم نحو يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للاطلاع على جهاز بلايستيشن 5 على أرض الواقع، وفقا للتاريخ الذي حددته شركة سوني مطورة الجهاز لطرحه في الأسواق خلال مؤتمر عقدته في 16 أيلول عبر الإنترنت، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 399 إلى 499 دولار أمريكي.