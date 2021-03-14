تعرفوا إلى ساعة هواوي الجديدة Elegant

أعلنت شركة ”هواوي“ الصينية عن ”هواوي ووتش فت إليجينت“ Huawei Watch Fit Elegant ، التي تمثل العضو الجديد في سلسلة ساعاتها المميزة ”هواوي ووتش فت“ Huawei Watch FIT.

ويأتي الإصدار الجديد بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح زجاجي مصقول وحزام من المطاط الفلوري، مما يسمح للمستخدمين بمطابقة الساعة الذكية مع أسلوبهم.

وتتيح الساعة الجديدة تعزيز تجربة المراقبة الصحية بشكل أكبر، وتقدم الآن مراقبة SpO2 طوال اليوم وبطارية تدوم طويلا لمدة 10 أيام.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير وجه ساعتهم بنقرة بسيطة على هاتف هواوي ذكي مطابق.

وستتوفر الساعة باللونين الأبيض Frosty White والأسود Midnight Black بدءا من 18 مارس الجاري وبسعر 499 درهما إماراتيا بالإضافة إلى سماعة بلوتوث بسعر 59 درهما إماراتيا كهدية مجانية.

وتم تصميم الحزام الناعم الفلوري المصمم هندسيًا لارتداء مريح طوال اليوم مع متانة أكبر، وبفضل هيكلها المضغوط، تظل الساعة الجديدة خفيفة ومريحة لجعلها ساعة ذكية يومية.

ويعتبر تشبع الدم بالأكسجين مؤشرا هاما على الصحة العامة للشخص، وتقدم الساعة الآن مراقبة مستمرة لنسبة تشيع الأكسجين في الدم طوال اليوم، مما يبقي المستخدمين على علم بصحتهم وتنبيههم عندما يكون مستوى SpO2 لديهم منخفضًا جدًا.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التحقق من التغييرات في مستويات SpO2 على مدار اليوم، باستخدام تطبيق HUAWEI Health، وهي طريقة رائعة لمساعدة المهتمين في الحفاظ على صحتهم دوما.

وتستمر ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT في توفير عمر بطارية يصل إلى 10 أيام حتى مع تشغيل معدل ضربات القلب والنوم. بالإضافة إلى كل هذا، الساعة الجديدة تدعم تقنية الشحن السريع من هواوي.

ويمكن لشحنة واحدة لمدة خمس دقائق أن تحافظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد.