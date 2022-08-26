تعرفوا على أحدث سيارة كهربائية من بي واي دي للسوق المصرية

شهدت السوق المصرية للسيارات إضافة جديدة من الموديلات الكهربائية من ماركة بي واي دي الصينية، بطرح موديل e2 الكهربائي الجديد.

هذا الطراز، تكشف قوائم الوكلاء والموردين أنه يتاح للسوق المصرية، بأسعار تبدأ من سعر 490 ألف جنيه لفئته الأولى.

وبسعر 520 ألف جنيه لفئته الثانية، وبسعر 550 ألف جنيه للفئة الثالثة، والفئة الرابعة الأعلى منه بسعر 590 ألف جنيه.

ويطرح طراز e2 الكهربائي من بي واي دي، بمواصفات تشمل بطارية بسعة 35.2 كيلواط/ الساعة، تمنح محرك السيارة القدرة على السير حتى مسافة 305 كيلومترات، كحد أقصى لشحن البطارية.

والمحرك الذي يطرح به الطراز، هو محرك ينتج قوة 95 حصانا، بعزم دوران 180 نيوتن/ متر.

الفئات المتقدمة من طراز e2 تحظى ببطارية أكثر سعة، تصل لـ47.3 كيلواط/ الساعة، تمنح السيارة القدرة للسير لمسافة تصل لـ405 كيلومترات على شحنة واحدة.

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ومعدل إعادة شحن السيارة، يسمح بإعادة شحن ما يتراوح بين 30 % و80 % من سعتها خلال 30 دقيقة.