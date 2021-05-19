تعرفوا على خدمة “كلاود” الخاصة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت غوغل خدمة “فيرتكس أيه أي”، وهي منصة كلاود خاصة بالشركات لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتتطلب “فيرتكس أيه أي” إدارة بنسبة تقل عن 80% عن مثيلاتها، وهي ملائمة لتشبيك أنظمة الذكاء الاصطناعي خاصة إذا كان لدى الشركة أكثر من نظام يعمل لديها، بحسب تقرير نشره موقع “فينتشر بيت”.

ويعتبر عدم توفر منصات ملائمة يمكنها استيعاب البيانات الضخمة، ومعالجتها، التحدي الأكبر أمام الشركات التي ترغب في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتقدر شركة “ماركتس أند ماركتس”، أن تصل قيمة صناعة أنظمة “البيانات الضخمة وفهرستها” نحو 4 مليارات دولار بنهاية 2021.

وتجمع “فيرتكس” ما بين خدمات “غوغل كلاود” وتطبيقات خاصة بالذكاء الاصطناعي بواجهة برمجة للشركات، وهو ما يتيح لها نماذج التعلم الآلي، حيث يمكنها تحديد الأنماط، والتنبؤ بمتغيراتها، واكتشاف المتغيرات الشاذة فيها.