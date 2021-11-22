تعرف إلى سيارة هيونداي الجديدة

كشفت هيونداي النقاب عن سيارة جديدة بمفهوم مستقل تشبه أكثر غرفة المعيشة. تطلق شركة صناعة السيارات الكورية على النموذج الأولي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، اسم SEVEN، وقالت أنه ” مساحة معيشة مبتكرة على عجلات”.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: ظهر النموذج لأول مرة هذا الأسبوع في معرض السيارات 2021 AutoMobility car show في لوس أنجلوس. تملك السيارة الخارقة أبواب بلا أعمدة على جانب الركاب التي تفتح تلقائياً على مصراعيها للسماح بسهولة الدخول والخروج.

في الداخل، يمكن للمسافرين الجلوس في كراسي صالة دوارة أو على مأدبة فسيحة. كما أن السيارة تتضمن ثلاجة صغيرة مدمجة، وشاشة عملاقة في الجزء الداخلي من فتحة السقف، ومقصورات للعناية بالأحذية التي “تنعش أحذية الركاب”، وفقاً لبيان.

تم تصميم SEVEN بعقلية ما بعد الوباء: وفقاً لشركة هيونداي، فإنّ “الصالة الصحية المثالية” مصنوعة من الخيزران والجص المعدني والأقمشة المضادة للبكتيريا التي تهدف إلى ” ضمان أنّ جميع الأسطح ستظل نظيفة في جميع الأوقات.”

هناك أيضاً مقصورات تخزين للمطهرات تحت المقعد، وبعد مغادرة الركاب، يتم التنظيف الداخلي على ضوء الأشعة فوق البنفسجية-C، والتي يمكن أن تعطل الفيروسات.

“تذهب SEVEN إلى أبعد من فكرة مجرد وسيلة نقل لك، إنها تعيد تصور الزمان والمكان الذي تسافر فيه” وفقاً للبيان. “استمتع بوقت فراغك، والعمل، والتواصل مع الآخرين بمرونة وبشكل مريح، تماماً كما تفعل في مساحة المعيشة الخاصة بك في المنزل.”

وقال سانجيوب لي، رئيس شركة هيونداي العالمية للتصميم، في بيان إنّ المقصورة الداخلية ل SEVEN تقدم للركاب مساحة معيشة عائلية.”

حتى أنّ لوحة من أضواء البكسل تستقبلك بإشارة ضوء الترحيب عند بدء تشغيل المحرك.

تحتوي شاشة سقف الرؤية الخاصة بمفهوم SEVEN على شاشة OLED بانورامية يمكنها بث المحتوى المفضل لديك أو توفير جو خلفية مهدئ.

تمتد الأرضية المسطحة للإطار إلى الصف الثالث، مما يسمح بترتيبات جلوس مرنة. كما يمكنك أن تحول السيارة إلى مساحة عمل عن بعد أو مركز ترفيهي.

تسمح الفتحات الموجودة في قضبان السقف للهواء بالتنقل من أعلى السيارة إلى الأرض والخروج من قناة خارجية خلف العجلات الخلفية.

إذا كنت تريد فعلاً قيادة SEVEN هناك عنصر تحكم مثل عصا التحكم التي يتمّ شده بعيداً عندما لا تكون قيد الاستعمال. (ظهر تصميم مماثل في سيارة Prophece، سيارة Hyundai 2020 concept car.)

أطلقت شركة صناعة السيارات خطها الأيقوني من السيارات الكهربائية هذا العام مع ioniq 5 compact crossover، ومن المتوقع أن تكون سيارة Ioniq 6 متوسطة الحجم متوفرة في عام 2022.

وقال توماس شيميرا، كبير مسؤولي التسويق في هيونداي، في بيان: “كدليل ملموس على رؤية هيونداي” للتقدم من أجل الإنسانية “، تغير Ioniq نموذج تجارب عملاء السيارات الكهربائية، وتستوعب أنماط الحياة المتنوعة دون قيود”.

وتقول الشركة إنها ستبدأ في صنع Ioniq 7 في 2024، على الرغم من أنه رهان آمن، فمن المرجح أن يكون نموذج الإنتاج الفعلي أقل براقة من المفهوم SEVEN.

في الأسبوع الماضي أعلنت هيونداي عن خطط لتدوير قسم التنقل الجوي في المناطق الحضرية إلى شركة جديدة، Supernal، من أجل تطوير سيارات الأجرة الكهربائية “ذاتية الطيران” المستقلة بحلول عام 2028.

وقالت الشركة إنها ستعمل أيضا ًعلى دمج الطائرة، التي سيكون لها مقاعد لما يصل إلى خمسة ركاب، في شبكات النقل الحالية وإنشاء البنية التحتية اللازمة، والتي قد تشمل vertiports.