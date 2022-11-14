تعرف إلى شاشة الألعاب الجديدة والمتميزة EVNIA من "فيليبس"

أعلنت شركة فيليبس “Philips ” الهولندية، عن إطلاق أول شاشة EVNIA مخصصة للألعاب.

وتأتي شاشة الألعاب EVNIA الجديدة من Philips بتصميم منحني وحجم 34 إنش، وإضاءة خلفية Mini LED، ومعدل تحديث 165Hz.

وتتميز أيضاً بحجم 34 إنش، ودقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 165Hz، كما تأتي الشاشة بتقنية MiniLED في 1152 جزء من الشاشة، وتتميز بتصميم منحني.

وتدعم الشاشة سطوع 1400 nit، وتدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 97%، كما تدعم الشاشة معايير DisplayHDR 1400.

كما تضم الشاشة اثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو وقدرة 5W، والتي تتميز بتقنية DTS الصوتية، أيضاً تأتي الشاشة بتصميم يتميز بإضاءة تحيط بالجزء الخلفي بتقنية Ambiglow، حيث يتم تغيير لون الإضاءة وفقاً للموسيقى والصور التي تعرض على الشاشة.

وتأتي EVNIA بميزة تقسيم الشاشة الذكية، لعرض القنوات مزدوجة، على أن يتم تقسيم الشاشة دون أن تؤثر إحدى الشاشات على الأخرى، مع ميزة التبديل السريع في التحكم بين اثنان من الأجهزة المتصلة مثل لوحة مفاتيح وفارة، كما تضم الشاشة منفذ USB 3.2، ومدخل DP1.4، وHDMI 2.1، ومنفذ USB-C للشحن بقدرة 90W.