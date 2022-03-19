تعرف على أجهزة أبل المتوافقة مع خاصية Universal Control

كشفت شركة آبل الأمريكية عن العديد من الأجهزة والميزات الجديدة في حدثها الأخير، ومن أبرز الأنظمة التي طال انتظار طرحها لأجهزة iPad وiMac من أبل، خاصية التحكم الشامل Universal Control.

هذه الخاصية أعلنت شركة أبل أنها أخيرا أصبحت متوافرة الآن لأجهزة iPad وiMac، ولكن لعدد محدود من الإصدارات من هذه الأجهزة.

وحسب موقع “أبل دبليو دي”، فإن ميزة Universal Control تتيح للعميل استخدام لوحة مفاتيح وماوس ولوحة تتبع واحدة عبر العديد من أجهزة Mac وiPad.

وكانت المرة الأولى التي أعلنت أبل فيها عن هذه الخاصية في مؤتمر أبل العالمي للمطورين WWDC خلال صيف عام 2021 الماضي.

وفيما يلي، الإصدارات من أجهزة أبل Mac و iMac القابلة لاستخدام هذه الميزة عليها:

• جهاز MacBook Pro نسخة عام 2016 والنسخ الأحدث.

• جهاز MacBook نسخة عام 2016 والنسخ الأحدث.

• MacBook Air نسخة عام 2018 والنسخ الأحدث.

• iMac نسخة عام 2017 والنسخ الأحدث.

• iMac طراز 27 بوصة، والنسخ الأحدث.

• iMac Pro

• Mac mini نسخة عام 2018 والنسخ الأحدث.

• MacBook Pro (2019)

وفيما يلي أجهزة أبل iPad التي يمكن استخدام الخاصية عبرها:

• iPad Pro

• iPad Air الجيل الثالث والإصدارات الأحدث.

• iPad الجيل السادس والإصدارات الأحدث.

• iPad mini الجيل الخامس والإصدارات الأحدث.