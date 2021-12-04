تعرف على أفضل تطبيقات وألعاب App Store لعام 2021

تعلن شركة أبل عن قائمة التطبيقات الذكية الفائزة بجائزتها لأفضل التطبيقات التي طرحت حديثا على متجرها الإلكتروني، مع نهاية كل عام.

والجائزة التي تقدمها أبل تعلن عنها سنويا تحت مسمى جوائز 2021 App Store Award، وضمت قائمة الفائزين بخانة التطبيقات الإلكترونية كل من تطبيق Toca Life World، لهواتف آيفون.

وتطبيق LumaFusion من تطبيقات أجهزة أيباد.

وتطبيق Craft، من تطبيقات أجهزة “ماك”.

وتطبيق DAZN، من تطبيقات أجهزة أبل tv.

وتطبيق Carrot Weather من تطبيقات Apple Watch.

ومن تطبيقات الألعاب المعلن عنها ضمن التطبيقات الحاصلة على جائزة أبل، أفضل لعبة على iPhone لهذا العام: “League of Legends: Wild Rift”.

وأفضل لعبة على iPad لهذا العام: “MARVEL Future Revolution”.

وأفضل لعبة على Mac لهذا العام: “Myst”.

وأفضل لعبة على Apple TV لهذا العام: “Space Marshals 3”.

وأفضل لعبة آركيد على Apple Arcade لهذا العام: “Fantasian”.