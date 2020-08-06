تعرف على أول “تاب” من سامسونغ يدعم 5G

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تتوالى مفاجآت عملاقة تصنيع التكنولوجيا شركة سامسونغ ، خاصة بعد كشف النقاب عن أول الأجهزة اللوحية الداعمة لشبكة اتصال الجيل الخامس 5G .

أصبح جهازا سامسونج جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+ من أول الأجهزة اللوحية الداعمة لشبكة اتصال الجيل الخامس 5G داخل الولايات المتحدة الأمريكية وقريبا في مختلف الأسواق العالمية.

كانت سامسونج وبحسب موقع engadget.com قد أعلنت عن جهازي سامسونج جالكسي Galaxy Tab S7 وS7+ الجديدان واضعة فيهما كل الإمكانيات التقنية التي تجعل استخدامهما يمنح الشعور بقوة جهاز الكمبيوتر ومرونة الجهاز اللوحي واتصال الهاتف الذكي.

ومن أجل هذا عززت الشركة الكورية جهازي سامسونج جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+ بمميزات عدة مثل الشاشات التي أتت بقياس 11 و12 بوصة المدعمومة بمعدل تحديث 120 هرتز.

كما حصل جهازي سامسونج Galaxy Tab S7 و S7+ على ترقية ملحوظة للوحة المفاتيح لتضم شريط جديد خاص بالوظائف المختلفة تجعل استخدام الأجهزة أكثر سلاسة.

ولن يكون الحصول على أداء مشابهة لأجهزة الكمبيوتر أمر صعب بالنسبة لجهازي سامسونج جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+ حيث يضمن توصيل لوحة المفاتيح بالأجهزة ظهورا تلقائيا واجهة DeX التي تتيح للمستخدمين إقران أجهزتهم بشاشات أخرى لا سلكيا.

ومنحت سامسونج إعطاء شعور تجربة استخدام جهاز لوحي مثل سامسونج جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+ كجهاز كمبيوتر أولوية قصوى حيث تعاونت الشركة مع مايكروسوفت Microsoft الأمريكية لدعم جهازيها لبرامج مثل Word و Excel و PowerPoint.

وسيزود جهازي سامسونج جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+ بأقلام S Pen التي ستدعم ميزة Air Actions وهي خاصية تتيح لمستخدمي أجهزة سامسونج Samsung اللوحية التحكم فيها عند بُعد بواسطة الأقلام.

وامتد تطوير لتطبيق Samsung Notes الذي لن يقتصر على جمع جميع الملاحظات والرسومات المكتوبة بخط اليد بل سيقدم ميزة صيغة PDF مدمجة للمستندات الورادة للجهاز.

وسيتمكن مستخدمي أجهزة سامسونج جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+ من إرفاق التسجيلات الصوتية وتدوين الملاحظات التي تتزامن مع مواقيت الزمنية المحددة على الصوت أيضا.

وحصل تطبيق Samsung Notes على واجهة إدارة ملفات جديدة لتنظيم أفضل للمجلدات والصفحات الخاصة بالمستخدمين وهي المزية الموجودة أيضا في جهازي Note 20 و Note 20 Ultra.

ولم تخيب سامسونج الآمال بخصوص شاشات جهازي جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+ حيث حصل الأول على شاشة LCD بحجم 11 بوصة بينما احتوى S7+ Galaxy Tab على شاشة AMOLED فائقة التطور بحجم 12.4 بوصة.

ولضمان أقصى درجات السلاسة والسرعة وعرض رسومات الجرافيك حرصت سامسونج Samsung على توفير شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز في جهازي جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+.

وبالطبع وجود صورة متميزة يتوجب تواجد صوت نقي وقوي وهو الأمر الذي يضمنه تواجد مكبرات صوت رباعية حديثة داخل جهازي جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+ الداعمان لنظام تشغيل أندرويد 10 ” Android 10″ .

وسيأتي جهازي جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+ اللذان يستمدان قوتهما من معالج Snapdragon 865 بكاميرات خلفية مزدوجة وفتحات بطاقة microSD و مستشعرات بصمات الأصابع والتي ستكون على المفتاح الجانبي بالنسبة لجهاز جالكسي Galaxy Tab S7.

وسيتواجد جهازي جالكسي Galaxy Tab S7 و S7+ بسعر 649 دولارا بينما سيبدأ سعر S7+ بـ 849 دولارا .