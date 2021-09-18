تعرف على المواصفات المميزة لهاتف Honor Play 20 Pro

أعلنت Honor اليوم عن هاتف Honor Play 20 Pro برقاقة معالج Helio G80، وشاشة OLED، كما يأتي بسعر 263 دولار.

يتميز هاتف Honor Play 20 Pro بشاشة OLED بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض Full-HD بلس، كما يدعم ألوان DCI-P3، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، مع كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في نتوء القطرة.

كما يضم هاتف Play 20 Pro رقاقة معالج Helio G80، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تتضمن الإعدادات اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro إلى جانب فلاش LED.

كما يدعم 20 Pro بطارية بقدرة 3800 mAh وتقنية الشحن بقدرة 22.5W، ويتوفر الهاتف بألوان الأبيض والأسود بسعر 263 دولار.