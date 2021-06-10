تعرف على خاصية Universal Control الجديدة من آبل لأجهزة "ماك بوك"

شهد مؤتمر المطورين السنوي للعملاقة الأمريكية شركة آبل العديد من المفاجئات التي تم الكشف عنها.

وكشفت شركة أبل عن ميزة جديدة باسم Universal Control ستقوم بتقديمها عبر أجهزة ”ماك بوك“ التي ستستقبل نظام Monterey الجديد.

وتتيح الخاصية الجديدة، التي أعلنت عنها ”أبل“ في مؤتمر WWDC21 الخاص بالمطورين، نقل الملفات بشكل تلقائي وسريع للغاية بين أجهزة ”ماك“ و“آيباد“ أيضًا.

ويعني ذلك أنك تستطيع ربط أجهزة ”آيباد“ مع ”ماك“ دون تطبيقات إضافية، وتسمح هذه الخاصية للمستخدمين باستخدام فأرة واحدة مع ثلاثة أجهزة مختلفة.

ولا تعتبر هذه الفكرة جديدة على الإطلاق، إذ يوجد أكثر من تطبيق خارجي يقوم بالوظيفة ذاتها لأنظمة ماك وأنظمة ويندوز.

ولن تحتاج إلى تثبيت أي تطبيق إضافي على الحاسب، كما أنك لن تحتاج إلى شراء أي قطعة خاصة لتسمح بتفعيل هذه الخاصية.

وتستطيع استخدام الميزة بعد القيام بتثبيت التحديث الجديد على أجهزتك، ولكن لا تستطيع جميع الأجهزة التي تستقبل نظام Monterey استخدامها.

ويمكن تحميلها على جهاز ماك بوك برو إصدار 2016 أو أحدث، وماك بوك إصدار 2016 أو أحدث، وجهاز ماك بوك آير إصدار 2018 أو أحدث، وآي ماك (2017 أو أحدث)، جهاز آي ماك بدقة 5K بدايةً من إصدار 2015، ماك ميني بعد إصدار 2018، جهاز آي ماك برو، وماك برو 2019.

وبالنسبة لأجهزة آيباد، فإن هذه الإصدارات يدعمها: جهاز آيباد برو، وجهاز آيباد آير (الجيل الثالث أو أحدث)، وآيباد (الجيل السادس أو أحدث )، وآيباد ميني (الجيل الخامس أو أحدث).