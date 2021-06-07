تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونغ الجديد Galaxy S21 FE

من المتوقع أن تطلق شركة سامسونغ هاتفها الجديد Galaxy S21 FE خلال الأسابيع المقبلة، وكشف تقرير جديد أن العملاق الكوري الجنوبي ستقدم خصما كبيرا على سعر هاتف Galaxy S21 FE مقارنة بسابقه.

وقالت وسائل الإعلام الكورية، إن سعر الجهاز سيتراوح بين 700000 و 800000 وون (620 دولارا – 720 دولارا)، مقارنة بسابقه Galaxy S20 FE الذي بلغت تكلفته (810 دولارات) عند إطلاقه العام الماضي، وبالتالي، من المتوقع أن تخفض سامسونغ سعر الجهاز الجديد بما يصل إلى 100 دولار.

ووفقا لتقارير سابقة، يحتوي هاتف Galaxy S21 FE على شاشة Super AMOLED Infinity-O مقاس 6.5 بوصة، وستحتوي الشاشة على دقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وسيتم تشغيل الهاتف المرتقب بواسطة معالج Snapdragon 888 SoC، مقترنا بخيارين للذاكرة، الأول مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت من سعة التخزين، والثاني 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 غيغابايت من سعة التخزين، وقد يفتقر إلى دعم بطاقة microSD.

وقبل يومين تم الكشف عن تصميم الهاتف المرتقب، إذ يأتي مشابها تماما لتصميم Galaxy S21 +، وإن كان مزودا بكاميرا بلاستيكية بدلا من المعدن وإطار معدني، كما يحتوي Galaxy S21 FE على شاشة دون إطار في المقدمة وكاميرا ثلاثية في الخلف.

وفي المقدمة، يأتي جهاز Galaxy S21 FE بحواف رفيعة بتصميم شاشة Infinity-O، وتحتوي الحافة اليمنى للجهاز على مفتاح تحكم في مستوى الصوت ومفتاح تشغيل.

كما يحتوى الهاتف، على إعداد ثلاثي الكاميرا، إذ تأتي الرئيسة بدقة 12 ميغابكسل مع دعم تقنية OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، وصورة مقربة بدقة 12 ميغابكسل أو 8 ميغابكسل.

وسيتضمن هاتف Galaxy S21 FE بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ومن المتوقع -أيضا- أن تدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

ولم تكشف شركة سامسونغ -حتى الآن- عن الموعد الذي تخطط فيه لإطلاق Galaxy S21 FE ولكن من المتوقع أن يخرج الهاتف إلى النور خلال الشهرين المقبلين.