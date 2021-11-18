تعرف على كلمات المرور الأكثر شيوعاً في دول العالم

كشف بحث جديد أنّ العبارات التي تتضمن “123456” و “qwerty” و “password” لا تزال من بين كلمات المرور الأكثر شيوعاً المستخدمة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب تقرير نشره موقع “ديلي ميل”، وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد أصدرت Nerdpass تقريرها السنوي لكلمات المرور الأكثر شيوعاً، حيث يختلف العثور على كلمات المرور اختلافاً كبيراً في مواقع مختلفة وبين الجنسين المختلفين.

بشكل مثير للدهشة، يظهر التقرير أنّ العديد من المستخدمين لا يزالون يستخدمون الأسماء الخاصة ككلمات المرور الخاصة بهم، في حين أن الفرق الرياضية وماركات السيارات وأسماء الفرقة تحظى بشعبية كبيرة أيضاً.

في حديثه إلى MailOnline، أوضح جيك مور، خبير الأمن السيبراني من ESET، أنّ هذا البحث يظهر أن الناس ما زالوا لا يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها استخدام كلمة مرور ضعيفة.

ويوصي الناس استخدام برنامج لإدارة كلمة السر الذي يمكنه تعيين كلمات مرور مختلفة لكل موقع يزورونه دون الحاجة إلى تذكر التفاصيل.

في التقرير، تجوّل NordPass عبر 4tb من البيانات، التي تم تجميعها في شراكة مع باحثين مستقلين.

وكشف التقرير أن 123456 هي كلمة المرور الأكثر شيوعاً على مستوى العالم، ويتم استخدامها من قبل ما يقدر بنحو 103170552 مستخدماً.

123456789 و12345 هي الثانية والثالثة الأكثر شعبية، مع 46027530 مستخدماً و32955431 آخرين على التوالي.

وشملت كلمات المرور الشائعة الأخرى في قائمة أفضل 10: qwerty وpassword و111111.

كما يشيع استخدام الإشارات إلى المشروبات ونوادي كرة القدم والرموز الثقافية الأخرى لمنطقة ما ككلمات مرور.

تستخدم “Colocolo” بشكل شائع في تشيلي، و “nacional” في البرازيل، و “sparta” في جمهورية التشيك، و “marseille” في فرنسا، و “schalke04” في ألمانيا.

في حين أنّ موضوع اختراق كلمة المرور ليس سهلاً بالضرورة، ولكن يمكن تخمينها بسهولة إذا كان الشخص يعرف أين تعيش أو معلومات عن نادي كرة القدم الذي تشجعه.

أسماء المشروبات المحلية الشهيرة، مثل “غينيس” في أيرلندا، وكلمات المرور الدينية مثل “المسيح” في نيجيريا، “بسم الله” في المملكة العربية السعودية، هي أيضاً شائعة الاستخدام ويمكن تخمينها بسهولة.

تظهر النتائج أنه بالنسبة للمتسلل، فإنّ معرفة موقع شخص ما والجنس يمكن أن يساعد في اختراق كلمة المرور، حيث توجد سمات مشتركة.

على سبيل المثال، وجدوا أنه بشكل عام، استخدمت النساء كلمات أكثر إيجابية ومحبة، مثل “sunshine” أو “iloveyou”.

وفي الوقت نفسه، يميل الرجال إلى استخدام المزيد من الألعاب الرياضية، وخاصة كلمات المرور المتعلقة بكرة القدم. في بعض البلدان، استخدم الرجال أيضاً المسبات أكثر من النساء.

كما تتصدر مصطلحات الترفيه الشائعة، بما في ذلك pokemon وsuperman وblink 182 وstar wars وbatman، القائمة، وكذلك الأطعمة مثل الشوكولاتة والكوكي والفلفل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Nord Pass جوناس كاركليز، إنّ كلمات المرور تستمر في الضعف وكون الناس لا يحافظون على “نظافة كلمة المرور”.

مضيفاً: “من المهم أن نفهم أنّ كلمات المرور هي بوابة حياتنا الرقمية، ومع قضاء المزيد والمزيد من الوقت على الإنترنت، أصبح من المهم للغاية العناية بشكل أفضل بأمننا السيبراني”.

في الهند واليابان، كانت كلمة المرور الأكثر استخداماً هي كلمة “password”، بينما في إندونيسيا والبرتغال وإسبانيا وتايلاند كانت “12345”.

استخدم البريطانيون “123456” الأكثر شيوعاً، على الرغم من أنّ فرق كرة القدم لعبت أيضاً دورا رئيسياً، مع كلّ من “ليفربول” و “أرسنال” في المراكز العشرة الأولى في المملكة المتحدة.

“Qwerty”، أو الإصدارات المحلية، مثل “azerty” في البلدان الناطقة بالفرنسية، أو “qwertz” باللغة الألمانية، كانت شائعة أيضاً في جميع البلدان التي تم تحليلها

تبدأ مجموعات الأرقام الأكثر استخداماً بـ “123456” وتصل إلى 8 أو 9، وأحياناً تضيف صفراً في النهاية.

كلمات المرور الشائعة الأخرى هي تكرار نفس الرقم، مثل 111111 أو 00000000، بحسب NordPass.

كانت الحروف العشوائية واحدة من أكثر الفئات شيوعاً من “كلمات المرور الشائعة”، التي وجدوها، مع abc123 وqqww1122 تتصدر القائمة، تليها 123456a وa123456.

ابتكر الباحثون أيضاً مؤشر مخاطر، والذي يصنف البلدان إلى ثلاثة مستويات خطر: منخفضة ومتوسطة وعالية.

تم تصميم المؤشر وفقاً لعدد كلمات المرور التي تم تسريبها للفرد، مع روسيا والولايات المتحدة وأستراليا من بين الأسوأ بالنسبة لتسريبات كلمة المرور.

كانت المملكة المتحدة من ضمن اللائحة مع تسريبات بنسبة 2.78 للفرد، في حين كان لدى روسيا تسريبات بنسبة 19.9 للفرد والصين عند 0.191.

قال جيك مور، خبير الأمن السيبراني من ESET، إنّ استخدام كلمات المرور البسيطة هذه تشير إلى أنّ الناس لا يفهمون المخاطر التي تنطوي عليها.

وأوضح: “من خلال عدم استخدام كلمات مرور فريدة، يضعف حسابك ويمكن اختراقه بسهولة ، حيث يمكن الوصول بسهولة إلى قرصنة البرمجيات على شبكة الإنترنت، وحتى البرمجيات الحرة سوف تكون قادرة على تجاوز أي من كلمات السر الأكثر استخداماً في ثوان.”

ويضيف: “ولذلك فمن المهم أن يتأكد الناس من أن حساباتهم على الانترنت يتم تأمينها من قبل كلمة مرور معقدة طويلة مع استخدام اثنين من عوامل المصادقة (2FA)، علاوة على ذلك، فإنّ استخدام برنامج لإدارة كلمات المرور يعني أنك لست مضطراً إلى تذكر الكمية السخيفة من كلمات المرور التي نمتلكها جميعاً الآن أيضاً.”

‘لست بحاجة إلى استخدام نفس كلمة المرور في كل مكان، أو استخدام الحقائق مثل اسم الكلب الخاص بك أو عيد ميلاد ابنك.”

“نظراً لأن برنامج إدارة كلمات المرور يعتني بجزء التذكر، يمكن أن تكون كل كلمة مرور سلسلة طويلة وعشوائية تماماً من الأحرف.”

تأتي متصفحات الويب الحديثة مع برنامج مدمج لإدارة كلمات مرور بسيط، وسيقوم Google Chrome بتنبيهك إذا قمت بإدخال كلمة مرور تظهر في قائمة “تم اختراقها”.