تعرف على ما تقدمه “أبل” في تطبيق Apple TV+

منذ إعلان شركة أبل رسمياً عن خدمة البث التلفزيوني Apple TV وهي خدمة مدفوعة مقابل اشتراك شهري ، تسعى أبل لتقديم خدمة مميزة للمستخدمين.

تعد Apple TV+ خدمة بث عبر الإنترنت تقدم محتوى Apple Originals الأصلي الذي يشمل مسلسلات حائزة على جوائز، وعروضا درامية آسرة، وأفلاما وثائقية رائدة، ومحتوى للأطفال، وعروضا كوميدية وأكثر، مع إضافة المزيد من محتوى Apple Originals الجديد كل شهر.

ويمكن متابعة Apple TV+ في تطبيق Apple TV الذي يأتي مثبّتا على جميع أجهزة Apple التي تفضلها. ما عليك سوى فتح التطبيق والنقر على Apple TV+ لتبدأ بالاستمتاع بالعروض والأفلام.

وكذلك يمكن -أيضا- مشاهدة Apple TV+ على منصات البث عبر الإنترنت، وأجهزة التلفزيون الذكية المعروفة، ومن خلال تطبيق Apple TV على أجهزة التلفزيون التي تدعم AirPlay، أو يمكنك المشاهدة عبر الإنترنت على tv.apple.com/ae

وتسمح لك Apple TV+ بمشاركة اشتراكك مع ما يصل إلى 5 أفراد من عائلتك، وتؤكد الشركة أنه على الرغم من أن جهاز Apple TV 4K بما يوفره من وضوح 4K HDR وصوت Dolby Atmos هو أفضل طريقة لعيش تجربة Apple TV+ إلا أنه لا حاجة للجهاز فعليا لمشاهدة المحتوى.

ويتيح لك Apple TV 4K مشاهدة الأفلام والبرامج بوضوح 4K HDR المذهل وصوت Dolby Atmos الغامر، وهو يوفر محتوى رائعا من تطبيقات مثل OSN وSTARZPLAY وAmazon Prime Video وNetflix‏‏2، ويبث الآن عبر الإنترنت برامج وأفلام Apple Originals من +Apple TV.‏

وتقول ”أبل“ إن المسلسلات والأفلام الأصلية في خدمة Apple TV+ تتوافر دائما في تطبيق Apple TV على جميع أجهزتك المفضلة، وتعرض دائما دون أي إعلانات.

وفي بعض العروض تُنشر جميع الحلقات في الوقت نفسه، وفي البعض الآخر تُنشر حلقة جديدة كل يوم جمعة. ثم يمكنك مشاهدتها عند الطلب في أي وقت وأي مكان.

ويمكنك تنزيل عروض Apple Originals التي تفضلها على جهاز Apple وشاهدها في أي وقت وأي مكان دون الاتصال بشبكة Wi-Fi.