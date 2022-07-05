تعرف على مواصفات الجهاز اللوحي المتميز HTC A101.. (صور)

أطلقت شركة HTC جهازها المتميز HTC A101 رسميًا في جنوب إفريقيا وروسيا، وهو يعتبر جهاز لوحي من الفئة المتوسطة يوفر ميزات رئيسية مثل شاشة بحجم 10 بوصة ومعالج Unisoc وكاميرات خلفية مزدوجة وبطارية كبيرة.

يأتي الجهاز اللوحي بهيكل معدني مع شاشة LCD توفر دقة 1920 × 1200 بكسل، ويأتي الجهاز مزود بدبابيس بوجو، والتي يمكن استخدامها لتوصيل لوحة مفاتيح خارجية.

يتم تشغيل A101 بواسطة شريحة Unisoc T618 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. ويوفر الجهاز اللوحي مساحة تخزين مدمجة تبلغ 128 جيجابايت وفتحة بطاقة microSD للتخزين الإضافي.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11 OS ويحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن بقوة 10 واط.

يتضمن الجهاز إعداد كاميرا مزدوج من الخلف والذي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED. تدعم كاميرا الجهاز ميزات تصوير متعددة مثل وضع البوكيه وتسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل. يتميز الجهاز ايضًا بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، والتي تدعم وضع الجمال وتسجيل الفيديو بدقة 720 بكسل وفتح القفل بالوجه.

يأتي HTC A101 مزودًا بأزرار الصوت ومفتاح التشغيل ومنفذ USB-C ومقبس الصوت مقاس 3.5 ملم، وهو يدعم اتصال Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 و LTE و GPS.

يبلغ قياس الجهاز اللوحي 245.5 × 160.3 × 8.4 ملم ويزن 530 جرامًا.

يأتي الجهاز اللوحي HTC A101 بسعر 361 دولار أمريكي، وهو يأتي بلونين؛ الرمادي والفضي.