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تعرف على مواصفات هاتف P50 الجديد من هواوي في 45 ثانية

منذ 6 ساعات
هواوي

شعار شركة هواوي

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كشفت شركة ”هواوي“ الصينية، رسميًا النقاب عن نظام تشغيلها الجديد والمبتكر ”هارموني أو إس“ (HarmonyOS) الذي سيكون بديلًا لنظام ”أندرويد“ من ”غوغل“، بعد الخلافات مع الولايات المتحدة.

وعرضت الشركة مقطعًا من 45 ثانية فقط، قبل نهاية الحدث، شوقت فيه لهاتفها المقبل P50، وقدمت الشركة نظرة أولية على هواتفها القادمة من هذه السلسلة، وقدمت القليل من المواصفات بشأنها، ولم تتحدث عن الأسعار أو تشوق لتاريخ الإصدار.

وكشفت ”هواوي“ في عرضها القصير، عن نظرة قريبة على مصفوفة الكاميرا في الهاتف المرتقب، وتظهر أربع عدسات للكاميرا، بالإضافة إلى فلاشين. وتؤكد الصورة، أن هواوي تعمل جنبًا إلى جنب مع شركة لايكا الألمانية Leica للعدسات.

تدّعي الشركة أنها تنقل التصوير بالهاتف المحمول إلى مستوى جديد، وبالنظر إلى أن حجم نتوء الكاميرا يبدو أنه قد زاد مقارنةً بهاتف P40 Pro Plus، ويبدو من المنطقي أن تسعى هواوي لإضافة بعض المستشعرات والعدسات الأكبر في Huawei P50 بالمقارنة مع P40 Pro Plus.

وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي للشركة، خلال الحدث، أن سلسلة Huawei P50 تتمتع بتصميم خفيف الوزن ولغة تصميم مبدعة، فيما لم يكشف موعد إطلاق الجهاز رسميًا بسبب معاناة ”هواوي“ وغيرها من الشركات مع مشكلة نقص رقائق الهواتف.

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