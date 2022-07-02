الأحد 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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تعرف على مواصفات Xiaomi Book Pro 2022 المميزة من شاومي

منذ 39 دقيقة
شعار شركة "شاومي"

شعار شركة "شاومي"

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تستعد شركة شاومي لإطلاق جهاز Xiaomi Book Pro 2022 في السوق الصيني قريباً، ولقد أكدت من خلال أحدث الإعلانات التشويقية على أن هذا الإصدار يأتي بأعلى نسبة سطوع، مع أعلى دقة عرض.

سلط الإعلان التشويقي الذي أطلق من شاومي مؤخراً على بعض ملامح تصميم ومواصفات جهاز Xiaomi Book Pro 2022 القادم.

ولقد أكد الإعلان التشويقي على أن هذا الإصدار يدعم تقنية Dolby Vision، لذا من المتوقع أن يدعم الجهاز محتوى HDR.

أيضاً من المتوقع وفقاً للإعلانات التشويقية أن يتميز Xiaomi Book Pro 2022 بنسبة سطوع مرتفعة في الشاشة، مع ألوان غامرة وبدقة أعلى.

من جانب أخر يأتي جهاز شاومي المرتقب بشاشة OLED، أيضاً من المقرر وفقاً للصورة التي تظهر في الإعلان التشويقي أن يتميز الجهاز بحواف نحيفة للشاشة، إلا أنها لن تصل إلى نحافة تصميم الإطارات في الجيل الجديد من أجهزة Apple MacBook أو Dell XPS.

يذكر أن أجهزة Xiaomi Book Pro 2022 تتميز بدقة عرض 4K، ومن المتوقع أن تتميز الأجهزة بأبعاد 16: 9 أو 16:10 أو 3: 2، ومن المقرر أن تكشف شاومي على تفاصيل أكثر دقة حول الجهاز في الحدث المقرر عقده في 4 من يوليو.

 

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