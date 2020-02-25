تعرف عليها.. 8 ميزات مخفية في نظام تشغيل أندرويد

يمكن أن تكون متعلقا بجهاز الأندرويد الخاص بك الآن، ولكنك ستحبه أكثر حين تتعرف على الوظائف الأخرى التي يمكنه أداؤها.

في تقريرها الذي نشرته مجلة “ريدرز دايجست” الأميركية، قالت الكاتبة ليا كامبيل إنه بمجرد أن تتعلم هذه النصائح والخدع المفيدة، سيعمل هاتفك الذكي بنظام الأندرويد بطريقة أكثر سلاسة وكفاءة من أي وقت مضى.

أرسل رسالة

بحسب أندرو مور كريسبين، وهو صحفي سابق متخصص في التكنولوجيا ومدير المحتوى في (تينغ موبايل)، فإنه إذا وجدت هاتفا ولكنك لم تتمكن من الوصول إلى قائمة الاتصال لتحديد مالكه، فإن رسالة قفل الشاشة مهمة في هذه الحالة.

وأضاف كريسبين أنه بإمكانك كتابة رسالة قصيرة ستعرض على شاشة القفل الخاصة بك، سواء كان ذلك عنوان بريدك الإلكتروني أو “الرجاء إعادة الهاتف إلى “اسم مكان عملك”.

نتظر.. شاهد الإشعار مرة أخرى

تقول ليز هاملتون، مديرة الأفراد والعملاء في “موبايل كلينيك”، إنه إذا مررت سريعا جدا على إشعار ظهر في الهاتف، فيمكنك العثور عليه مرة أخرى. كل ما عليك فعله هو الاستمرار في النقر على جزء فارغ من شاشتك الرئيسية وسوف يبرز وضع ضبط الشاشة.

اضغط على خيار الأدوات المصغرة، وستجد اختصار الإعدادات. بعد ذلك، إذا سحبت هذا الرمز إلى المساحة الخلفية للصفحة الرئيسية ستظهر قائمة مع خيار سجل الإشعارات، هناك ستجد “تاريخ الإشعارات”.

ميزة “عدم الإزعاج”

أفادت الكاتبة بأن ميزة “عدم الإزعاج” في جهاز الأندرويد تمكنك من اختيار ما تريد أن تسمح بظهوره وما تريد أن تتجاهله، وذلك حسب ما أكدته إيمي سميث، كبيرة محللي التكنولوجيا في “فيت سمال بزنس”.

وهذا يعني أنه يمكنك تعيين استثناءات، بحيث يسمح للمكالمات والتذكيرات وإشعارات الأحداث بمقاطعتك. للوصول إلى ميزة “عدم الإزعاج”، يمكن لمستخدمي أندرويد 9 سحب الشاشة إلى الأسفل والنقر على “عدم الإزعاج”.

إذا لم تتمكن من إيجاد هذه الميزة، فينبغي أن يكون هناك رمز عند سحب الشاشة إلى الأسفل باسم “إعدادات الإشعارات”، انقر عليها وستجد ميزة “عدم الإزعاج”.

السرية

بينت الكاتبة أن عنوان جهاز الماك الخاص بهاتفك لا يتغير عادة ويمكن التقاطه على الشبكات المحلية وشبكات الجوال، وذلك وفقا لما ذكره جيمس دونالدسون، المدير والرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني “كوبرهيد” لمجلة “ريدرز دايجست”.

تستخدم الشركات الإعلانية هذا العنوان لنشر الإعلانات على الأجهزة الموجودة في مراكز التسوق والمستشفيات والمتاجر وغيرها. لمنع هذا النوع من الاستهداف، يتوفر لدى أجهزة أندرويد خيار “عشوائية واي فاي ماك” الذي يقدم عنوانا جديدا للأجهزة في كل مرة تتصل فيها بشبكة الواي فاي. يمكنك العثور على هذا الخيار في الإعدادات، ثم تفضيلات الواي فاي.

المرور بين علامات تبويب كروم

إذا كان لديك الكثير من علامات تبويب غوغل كروم مفتوحة، فلن تحتاج إلى النقر فوق كل علامة تبويب للعثور على ما تريده. بدلا من ذلك، هناك طريقة لتصفّح كل علامات التبويب والتنقل بينها بسهولة.

يقول الخبير الفني سوراب جيندال “للوصول إلى هذه الميزة، يمكنك فقط تمرير علامات التبويب إلى اليمين أو اليسار على محدد موقع الموارد الموحد. استنادا إلى اتجاه التمرير السريع، يمكنك الوصول إلى علامات التبويب السابقة أو الموالية لعلامة التبويب الحالية”.

أخذ لقطة من الشاشة

ذكر براندون أكرويد من شركة “تايغر موبايلز” أنه “تاريخيا، كانت طريقة أخذ لقطة للشاشة هي الضغط على زر التشغيل مع زر خفض الصوت، وهو أمر صعب بعض الشيء عندما تكون في الطريق”. بدلا من ذلك، يوضح أنه مع أحدث إصدارات الأندرويد، يمكنك الآن الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة والنقر فوق لقطة شاشة بدلا من ذلك.

لبقاء على اطلاع

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون هواتفهم كساعة أو تقويم، قد ترغب في معرفة أن شاشتك يمكنها عرض معلومات مثل الوقت والتاريخ والطقس وطاقة البطارية المتبقية حتى عندما يكون الهاتف نفسه في وضع خمول.

تخصيص كل شيء

وفقا لسوراب، إن الهواتف نفسها قابلة للتخصيص للغاية، إذ يمكنك على سبيل المثال تغيير عدد التطبيقات في كل صف أو عمود من الشاشة الرئيسية. يمكنك أيضا تغيير شكل أيقونات التطبيق (دائري، مربع، إلخ)، وحتى كيف تبدو الرموز”.