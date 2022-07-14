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تعطل خدمات تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم

منذ ساعة واحدة
تويتر

تويتر

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تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم اليوم الخميس، في أول خلل من نوعه منذ فبراير شباط، وفقا لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

كما أبلغ مستخدمون في دول أخرى منها بريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا أيضا عن تعطل تويتر.

ولم يتضح على الفور سبب التعطل.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب للتعليق.

ولوحظ تعطل تطبيق تويتر الأمريكي يوم الخميس، ما عرقل وصول المستخدمين إلى أحدث التغريدات او حتى نشر تغريدات لهم ، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والاستفسار حول سبب عطل تويتر.

ويعتبر تويتر موقعا للتواصل الاجتماعي ويقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميهِ بإرسال تغريدات من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو إعجاب المغردين الآخرين، بحد أقصى يبلغ 280 حرفًا للرسالة.

ولاقى موقع تويتر شعبيةً كبيرة في جميع أنحاء العالم فبحلول عام 2012 تجاوز عددُ مستخدمي الموقع الـ100 مليون مستخدم ينشرون أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًا، فيمَا وصلت خدمة استعلامات البحث إلى 1.6 مليار في اليوم الواحد.

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