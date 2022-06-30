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تعرفوا على أحدث شاحن Thunder من إنفينكس

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2022 11:36 مساءً
شعار شركة Infinix

شعار شركة Infinix

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كشغت شركة إنفينكس Infinix  عن شاحن Thunder الجديد والمتميز المتميز بقدرة على الشحن السريع بقدرة 180W. ويدعم هواتف الشركة المميزة لاحقاً هذا العام.

كانت شركة Infinix قد شاركت إعلان تشويقي لشاحن Thunder 180W خلال الأسبوع الماضي، واليوم تكشف الشركة النقاب عن الشاحن بشكل رسمي.

وتختلف تقنية الشحن الجديدة عن شاحن “60W Ultra Fast Charge” الذي قدم من الشركة العام الماضي، حيث ينطلق شاحن Thunder 180W لدعم الهواتف الذكية لاحقاً هذا العام.

أيضاً يهدف شاحن 180W لدعم شحن الهواتف الذكية المميزة بقدرة بطارية 4500 mAh إلى نسبة 50% خلال 4 دقائق فقط.

من جانب أخر يأتي الهاتف بعدد من الأنماط مثل نمط Furious الذي يتميز بالشحن بسرعة فائقة، ونمط Normal الذي يدعم الشحن السريع دون أن ترتفع حرارة الشاحن.

أيضاً من المقرر أن يتضمن شاحن Infinix Thunder 180W الجديد اثنان من بطاريات 8C، على أن تختص كل بطارية بقدرة 90W، كما تأتي البطاريات بعدد من معايير الحماية والآمان.

كما يأتي نظام الشحن بعدد 111 من البرمجيات والأجهزة التي تدعم الحماية، والتي تعمل على تفادي إرتفاع حرارة الشاحن، ومراقبة زيادة الفولت بهدف وقف عملية الشحن عند رصد أي تغيير.

 

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