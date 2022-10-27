تعليق أسهم تويتر من التداول فى بورصة نيويورك قبل استحواذ إيلون ماسك

أظهر موقع بورصة نيويورك للأوراق المالية أنه سيتم تعليق أسهم تويتر من التداول الجمعة 28\10\2022، حيث يواجه الملياردير إيلون ماسك موعدًا نهائيًا بأمر من المحكمة في 28 أكتوبر لإغلاق صفقته البالغة 44 مليار دولار لمنصة التواصل الاجتماعي.

وزار ماسك، أغنى شخص في العالم، مقر تويتر في سان فرانسيسكو الأربعاء وألمح إلى أنه كان رئيس الشركة بعد تحديث سيرته الذاتية إلى “Chief Twit”.

وسيمثل إتمام الصفقة نهاية لدعوى قضائية من قبل تويتر، والتي تتوقع الآن، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين، أن تكتمل الصفقة بشروطها الأصلية البالغة 54.20 دولارًا للسهم الواحد، وفقاً لموقع gadgets360.

أفادت وكالة رويترز الثلاثاء الماضي أن مستثمري الأسهم، بما في ذلك سيكويا كابيتال وباينانس وجهاز قطر للاستثمار وغيرهم، تلقوا الأوراق المطلوبة للالتزام بالتمويل من محامي ماسك.

وأغلق سهم الشركة عند 53.35 دولار في بورصة نيويورك الأربعاء، وارتفعوا بحوالي 1 % عند 53.90 دولار في التداول الممتد، أقل بقليل من سعر عرض ماسك.

قبل ساعات، ألمح إلى أنه كان رئيس الشركة بعد تحديث السيرة الذاتية لملفه الشخصي إلى “Chief Twit”.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مألوفين أن البنوك بدأت في إرسال 13 مليار دولار نقدًا لدعم استحواذ ماسك على تويتر في إشارة إلى أن الصفقة في طريقها للإغلاق بحلول نهاية الأسبوع مع هذه المسألة.

وأضاف التقرير أنه بمجرد استيفاء شروط الإغلاق النهائية، ستتاح الأموال لـ ماسك لتنفيذ الصفقة بحلول الموعد النهائي الجمعة.

ورفض بنك أوف أمريكا وباركليز التعليق على التقرير عندما اتصلت بهما رويترز، في حين لم يرد بنك مورجان ستانلي على الفور على طلب للتعليق.

في الأشهر الستة التي مرت على ذهاب وإياب مثيرة منذ أن أعلن ماسك عن عرض سعره البالغ 54.20 دولارًا لكل سهم، قاوم موقع تويتر في البداية الصفقة، ثم رفع دعوى قضائية لاحقًا على أغنى رجل في العالم بعد أن أعلن عن خطط للتخلي عن هذه الصفقة.