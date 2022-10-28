تغريدة قصيرة ولافتة لماسك عقب استحواذه على تويتر.. ماذا قصد بها؟

لم تمض ساعات على إعلان استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على شركة تويتر، حتى فاجأ ماسك متابعيه صباح (الجمعة 28-10-2022) بتغريدة قصيرة على حسابه حملت معها الكثير من التأويلات والمطالبات.

ففي أول تغريدة له بعد أن أضحى رسمياً مالكاً للمنصة، كتب ماسك على حسابه، “ل تم تحرير الطائر”

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

وسرعان ما حصدت تغريدته المقتضبة هذه على حسابه الذي يتابعه أكثر من 100 مليون مستخدم، آلاف التعليقات التي تقاطرت من كل حدب وصوب.

فبعض المغردين سألوه عن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى المنصة، فيما طالبه آخرون بوضع زر “عدم الاعجاب dislike”.

بينما حاول بعض المعلقين التأكد إن كان حقاً أقال المدراء الكبار من الشركة!

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إنه يريد “هزيمة” روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام، بينما يحد في الوقت نفسه من الرقابة.

ولكن ماسك لم يفصح عن تفاصيل حول كيفية تحقيقه كل هذا ومن سيدير الشركة. وكان قد قال إنه يخطط لإلغاء وظائف بالشركة، مثيرا القلق بين موظفي تويتر البالغ عددهم نحو 7500 موظف بشأن مستقبلهم.

وذكر يوم الخميس أنه لم يشتر تويتر لكسب المزيد من المال وإنما “لمحاولة مساعدة البشرية التي أحبها”.

وقالت مصادر مطلعة إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي. وكان قد اتهمهم بتضليله وتضليل مستثمري تويتر بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.