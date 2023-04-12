تغريدة "X" تثير الجدل حول مستقبل تويتر

أثارت تغريدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الضبابية والتكهنات حول ما يعتزم الملياردير إيلون فعله بمنصة التواصل الاجتماعي.

لم تعد شركة تويتر مستقلة بعد أن باتت جزءا من شركة تأسست حديثها تحت شعار X Corp، حسب ما ذكرت بلومبرغ في تقرير.

وتشير وثيقة قدمت في محكمة بكاليفورنيا بـ4 أبريل إلى أن تويتر اندمجت مع شركة تسمى X Corp.

ووفق الوثيقة فإن تويتر “لم تعد موجودة” كشركة مستقلة.

ويذكر أن الدعوى رفعت بحق تويتر ورئيسها التنفيذي السابق جاك دورسي خلال سنة 2020 من قبل الناشطة اليمينية لورا لومر، وفق التقرير.

وتأتي تغريدة ماسك الثلاثاء بحرف واحد “X” لتذكر بما قاله ماسك، في السابق عن أن شراء تويتر سيكون “مسرعا” لإنشاء X، أو “تطبيق كل شيء”.

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

ولكنه من غير الواضح حسب بلومبرغ ما الذي يعنيه هذا التغيير بالنسبة لتويتر، التي شهد إصلاحا شاملا منذ أن اشترى ماسك الشركة مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.

وسبق أن أعرب ماسك عن رغبته في جعل شركته X مشابهة لتطبيق WeChat الصيني، والذي يستخدم لأغراض متعددة مثل الدفعات الإلكترونية وحجز تذاكر فعاليات وتبادل الرسائل.

ولكن لم يحدد ماسك، وقتها، بشكل واضح كيف سيتناسب تطبيق X مع إمبراطوريته التي تضم تسلا وغيرها من الشركات.

وأسس ماسك ثلاث شركات قابضة في ديلاوير مع اختلاف في الاسم “إكس هولدنغز” في أبريل من العام الماضي، وذلك ضمن عرض الاستحواذ على تويتر.

إلا أنه تم إنشاء شركة إكس غورب في نيفادا في 9 مارس حسب السجلات المقدمة في الولاية، وصرح عن دمجها مع تويتر في 15 مارس. وماسك هو الرئيس التنفيذي للشركة، إكس هولدنغز غورب، والتي تم إنشاؤها أيضا خلال الشهر الماضي وتبلغ رأس مالها المصرح به مليوني دولار، حسب ما توضحه السجلات وفق بلومبرغ.