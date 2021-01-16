تغير المناخ يدمر الشعاب المرجانية في تايوان

يواجه ما يقرب من ثلث الشعاب المرجانية في تايوان خطر الموت بسبب ظواهر ابيضاض ناجمة عن التغير المناخي.

وأوضحت دراسة أجرتها شبكة مراقبة ابيضاض الشعاب المرجانية بتايوان، العام الماضي في 62 موقعاً، أن الجزيرة لم تشهد أزمة بهذه الخطورة في السابق.

وقد طال الابيضاض نصف الشعاب المرجانية في تايوان، فيما 31% تدفع فاتورة باهظة جراء هذه الظاهرة لدرجة أنها باتت على شفير الموت وقد لا تستعيد عافيتها على الأرجح.

وتغطي الشعاب المرجانية أقل من 1% من الأعماق البحرية، لكنها توفر المخبأ والغذاء لربع الأجناس البحرية.

وابيضاض المرجان هو ظاهرة اضمحلال تؤدي إلى بهتان اللون، وهو ناجم عن ارتفاع حرارة المياه الذي يؤدّي إلى تنفير الطحالب التي تعطي المرجان لونه ومغذّياته.

ويمكن للشعاب أن تعود إلى طبيعتها في حال تراجعت حرارة المياه، لكنها قد تموت إذا ما طال أمد الظاهرة.

وقال كوو تشاو-يانغ، من مركز البحث بشأن التنوع الحيوي في “أكاديميا سينيكا” لوكالة “فرانس برس” إن العدد المتدني من الأعاصير العام الماضي، والتي تتيح عادة رفع المياه الباردة إلى السطح، ساهم في الابيضاض.

وشهدت أكثرية المياه التي شملتها الدراسة العام الماضي معدل حرارة تخطى 30 درجة مئوية لثلاثة أشهر، وكانت المنطقة الأكثر تضرراً هي جزيرة لاماي في جنوب غرب البلاد، حيث أصيب 55 % من الشعاب المرجانية بابيضاض خطر.