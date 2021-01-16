تغييرات بسيطة تجريها آبل على أجهزة الآيفون هذا العام

قررت شركة “آبل” العملاقة إجراء تعديلات بسيطة على أجهزة آيفون وآيباد هذا العام وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ.

ولا تخطط آبل لإجراء تغييرات كبيرة على خط آيفون لهذا العام، وذلك بالنظر إلى التحسينات التي أدخلتها على الهاتف الذكي في عام 2020، بما في ذلك 5G والتصميمات الجديدة.

وينظر المهندسون داخل آبل إلى أجهزة آيفون التالية على أنها الإصدار S من الجهاز، وهو الاسم الذي يُعطى عادةً لأجهزة آيفون الجديدة التي تأتي مع ترقيات طفيفة.

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تعقيد تطوير المنتجات، حيث يعمل مهندسو أجهزة آبل في مكاتب الشركة في وادي السيليكون لبضعة أيام في الأسبوع فقط وبأعداد محدودة، ويعني هذا إلقاء العمل على مهندسي آبل في الصين.

وأخر الوباء في العام الماضي إصدار تشكيلة iPhone 12 لعدة أسابيع، لكن آبل كانت لا تزال قادرة على تضمين كل ميزة مقصودة تقريبًا باستثناء الملحق المخصص لتحديد العناصر المادية، مثل: حقائب الظهر والمفاتيح، الذي يطلق عليه اسم AirTags.

وتخطط الشركة الآن لإطلاق هذا الملحق هذا العام، وتخطط لإكسسوارات متعددة له، بما في ذلك سلسلة مفاتيح جلدية.

وبالرغم من أن التغييرات الشاملة ستكون طفيفة، لا تزال شركة آبل تختبر الترقية الرئيسية لعام 2021 المتمثلة في قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

ويضيف هذا طريقة جديدة للمستخدمين لإلغاء قفل جهاز آيفون، بما يتجاوز رمز المرور ومعرف الوجه للتعرف على الوجه.

وبدأت آبل بالابتعاد عن مستشعرات بصمات الأصابع في عام 2017 مع إطلاق iPhone X، لكن Touch ID ظلت منذ ذلك الحين متوفرة بصفتها ميزة عبر أجهزة حواسيب ماك المحمولة وأجهزة آيفون الأقل ثمنًا.

وأعلنت شركة كوالكوم، التي تزود آبل بأجهزة مودم 5G، في وقت سابق من هذا الشهر عن قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة الأسرع والأكبر.

وستكون هذه الميزة ملائمة في بيئة يرتدي فيها المستخدمون أقنعة، التي غالبًا ما تكون غير متوافقة مع ميزة التعرف على الوجه.

ويمكن أن يكون قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، الذي ظهر أيضًا عبر هواتف أندرويد لعدة سنوات، أسرع أيضًا من Face ID بالنسبة لبعض المستخدمين.

ولن تزيل آبل ميزة التعرف على الوجه لأنها ما تزال مفيدة للواقع المعزز وميزات الكاميرا.

وناقشت آبل أيضًا إزالة منفذ Lightning للشحن لبعض نماذج آيفون لصالح الشحن اللاسلكي، وانتقلت الشركة إلى نظام الشحن المغناطيسي MagSafe مع iPhone 12، بالإضافة إلى إزالة الشاحن من صندوق آيفون للعام الماضي.

وبالنسبة لخط الحاسب اللوحي الخاص بها، تخطط آبل لجهاز iPad Pro جديد يشبه النموذج الحالي، لكنه يضيف شاشة MiniLED ومعالجًا أسرع بكثير.

كما يجري العمل أيضًا على جهاز آيباد أرق وأخف وزنًا للمبتدئين يستخدم التصميم نفسه مثل iPad Air لعام 2019.