تغيير ثوري في تصميم أجهزة MacBook Air

تخطط شركة آبل لطرح إصدار جديد لأجهزة ماك بوك إير خلال عام 2022 المقبل بقدرات محدثة.

وفيما يلي كافة ما أثير من تكهنات بشأن النسخة القادمة من أجهزة MacBook Air، فيما يخص القدرات والتصميم وغيرها من مواصفات.

التصميم

فيما يخص التصميم، من المتوقع أن يكون أحد أكبر التغييرات في 2022 MacBook Air هو تصميمه.

ووفق ما ذكره الخبير التقني Jon Prosser أن جهاز MacBook Air الجديد سيحتوي على تصميم ذو حواف مسطحة، والذي سيعني بشكل خاص نهاية جسم MacBook Air المُدبب الأيقوني.

كما أفاد كل من Prosser ومحلل آبل الموثوق Ming-Chi Kuo بأن جهاز 2022 MacBook Air سيأتي بألوان إضافية، على غرار ألوان iMac مقاس 24 بوصة.

المعالج

فيما يخص المعالج، يتوقع أن يكون جهاز MacBook Air الجديد هو أول جهاز Mac يعمل بشريحة M2 من الجيل التالي من أبل.

ووفقًا لتقرير سابق من بلومبيرج، سيكون لدى معالج M2 نفس عدد نوى الحوسبة مثل M1 ولكن يعمل بشكل أسرع، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديها عدد متزايد من نوى الرسومات، مع تغيير خيارات التكوين من سبعة أو ثمانية إلى تسعة أو 10.

الشاشة

خلال طرح اجهزة عام 2022 من طرازات MacBook Pro الجديدة مقاس 14 بوصة و 16 بوصة قامت آبل بتوسيع تقنية العرض الممتاز Liquid Retina XDR – أو mini-LED – لتشمل أجهزة Mac لأول مرة، ووفقا لعدد من التكهنات، من المتوقع أيضًا أن يتميز جهاز 2022 MacBook Air بشاشة mini-LED.

المنافذ

لا يتوقع أن يحصل MacBook Air 2022 على منافذ كما هو الحال لدى نسخة 2021 الحالية، ويقال إن جهاز MacBook Air الجديد سيحتوي على منفذي Thunderbolt، أحدهما على كلا الجانبين.