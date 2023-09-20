تغيير كبير ومميز في نظام watchOS 10 الخاص بساعات آبل

إلى جانب نظام التشغيل iOS 17، أصدرت شركة آبل للتو نظام التشغيل watchOS 10، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الساعة الذكية الخاص بها والذي يغير بشكل أساسي الطريقة التي تتفاعل بها مع Apple Watch من خلال إعادة دمج الأدوات.

ووفقاً لموقع “theverge”، يأتي هذا التحديث، المتوفر على Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث، قبل أيام قليلة من Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra، وكلاهما ستصدرهما آبل يوم الجمعة إلى جانب طرازات iPhone 15 الأربعة الجديدة.

تشتمل الأدوات الجديدة على Smart Stack الذي أضافته آبل إلى iOS 14، وهو نوع من حزمة الأدوات القابلة للتخصيص التي تستخدم التعلم الآلي لعرض الأدوات التي تتوقع أنك تريد رؤيتها واستخدامها. يؤدي التمرير لأعلى من الأسفل إلى إظهار تلك الأدوات، وهذا له تأثير متتالي كبير على نظام التشغيل. كما تم نقل مركز التحكم، حيث تذهب لتبديل إعدادات نظام معينة مثل Wi-Fi، إلى الزر الجانبي، الذي يقوم بتحويل مبدل التطبيق إلى الضغط المزدوج على التاج الرقمي.

في معاينتها لنظام التشغيل watchOS 10، قالت فيكتوريا سونج إن هذه التعديلات وغيرها أحدثت “تغييرًا في الطريقة التي أتفاعل بها مع Apple Watch الخاصة بي وأفكر بها”.

وكتبت أن الأدوات تضع معلومات النشاط الأساسية خلف تمريرة بسيطة، مما يحررها من القلق بشأن واجهة الساعة التي توفر لها أكبر قدر من المعلومات عندما ترفع معصمها. كما أنه يقلل من التمرير.

أجرت الشركة أيضًا بعض التغييرات على كيفية ظهور شبكة التطبيقات، فبدلاً من شبكة كبيرة على شكل قرص العسل يمكنك التمرير عليها، أصبحت الشبكة الآن عبارة عن شريط يمكنك تمريره لأعلى ولأسفل، مع أيقونات أكبر، مما يسهل رؤيتها و اضغط على التطبيقات التي تريدها. إلى جانب ذلك، فقد أجرت آبل بعض التحسينات على تدريبات ركوب الدراجات، مثل إرسال نشاط مباشر إلى هاتفك عندما تبدأ نشاطًا لإجراء فحوصات سهلة عندما يكون جهاز iPhone الخاص بك مثبتًا على المقود.

ستحصل Apple Watch Series 9 وUltra 2 على ميزات حصرية مثل شريحة النطاق العريض المحدثة التي ستمكن وظيفة Find My على غرار AirTag للعثور على iPhone 15 الخاص بك، بالإضافة إلى معالجة سيري على الجهاز. تقول شركة آبل إن ترقية سيري ستتيح لك سؤال سيري على ساعتك عن بيانات Apple Health الشخصية التي لم يكن من الممكن الوصول إليها من خلال الساعة سابقًا.

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