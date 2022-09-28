تغيير واضح في خطط إنستغرام تجاه التسوق الإلكتروني

أفادت تقارير حديثة بأن منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور، ”إنستغرام“، تختبر شكلا جديدا من خلاصة المستخدمين الرئيسة دون علامة تبويب ”التسوق“ أو ”Shopping“، في خطوة وصفت بأنها تغيير واضح في خطط المنصة تجاه التسوق الإلكتروني.

ووفقا لتقرير نشره موقع ”ذا فيرج“ التقني، أبلغ بعض المستخدمين في الأيام الأخيرة عن غياب علامة التبويب الخاصة بالتسوق عبر خلاصتهم الرئيسة في التطبيق، موضحين أنه تم استبدالها بعلامة تبويب ”الإشعارات“ أو ”Notifications“.

وعند البحث، وجد المستخدمون أن علامة ”التسوق“ قد انتقلت من أسفل ”شريط التنقل“ أو ”Navigation Bar“ إلى قائمة مختلفة تضم خيارات أخرى، مثل ”الإعدادات“ و“المنشورات المحفوظة“.

من جانبها، قالت آن ييه، المتحدثة باسم شركة ”ميتا“ المالكة لـ“إنستغرام“: ”كجزء من عملنا المستمر لتسهيل تجربة المستخدمين، نختبر الآن بعض التغييرات البسيطة على شريط التنقل الرئيس في الجزء السفلي من تطبيق إنستغرام مع عدد قليل من الأشخاص.“

وأضافت ”سيظل التسوق والتجارة مهمين بالنسبة إلى إنستغرام، إذ نواصل تسهيل اكتشاف المنتجات وتسوقها عبرالتطبيق من الخلاصة والقصص والابتكارات، مثل: التسوق المباشر.“

وذكر موقع ”ذا فيرج“ أن خطوة ”إنستغرام“ تتماشى مع سياسات المنصة في الفترة الأخيرة بشأن الذهاب بعيدا عن ميزات التسوق، وذلك بعدما وردت تقارير تفيد بأن منصة الصور قد تلغي علامة التبويب ”التسوق“ من الأساس بحلول مارس 2023.

كما كشفت التقارير ،أيضا، أن ”إنستغرام“ ستقوم بالتركيز على التسوق عبر الإعلانات فقط بهدف زيادة إيراداتها، مشيرة إلى أن منصة الصور تعمل على اختبار ”صفحة تسوق“ أقل تخصيصا قد تطلق عليها اسم ”Tab Lite“.

وكانت ”إنستغرام“ قدمت علامة تبويب ”التسوق“ في محاولة لجذب المستخدمين للتسوق المباشر عبر منصتها الرقمية دون الحاجة إلى مغادرتها، فضلا عن سعيها إلى تقديم المزيد من الميزات التي تستهدف التسوق الإلكتروني، مثل: علامة تبويب ”المتجر“ التي تسهل على المستخدمين شراء المنتجات من خلال خلاصة التطبيق.

كما قامت المنصة _أيضا_ بتحديث الرسائل التي تتيح لأصحاب الأعمال التعامل مع خدمة العملاء عبر الرسائل المباشرة.

وحاولت كبرى منصات التواصل الاجتماعي العمل على ميزات ووسائل جديدة لتحقيق الدخل من خلال التسوق.

وعلى سبيل المثال، أطلقت منصة الفيديو الشهيرة، ”تيك توك“، صفحات مخصصة للمنتجات والتسوق المباشر التي تحظى بشعبية كبيرة في الصين، لكنها لم تطلقها بعد في أوروبا.

كما قدمت منصة ”تويتر“ ميزتي ”تذكيرات إصدار المنتجات“ و“متجر العلامات التجارية“ لتسمح للأخيرة بعرض ما تبيعه بطريقة أكثر سهولة.