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تغيّرات "تويتر" الثورية تتوالى.. وخطوة مرتقبة هذا الشهر!

منذ 17 ثانية
"تويتر"

"تويتر"

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تتوالى التغيرات الدراماتيكية على منصة “تويتر”، منذ أن استحوذ عليها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والحلقة الأحدث فيها ستتم في وقت لاحق من كانون الثاني/ يناير الجاري.

فقد أعلن إيلون ماسك أن نظام التنقل في “تويتر” سيتغيّر هذا الشهر، وسيسمح النظام الجديد لمستخدمي موقع التدوين المصغر بالتنقل السريع بين التغريدات والموضوعات و”الترندز” (الموضوعات الأكثر رواجًا).

وبعدما أشارت تقارير إخبارية إلى هذا النظام، أكد إيلون ماسك في تغريدة وجوده.

كما أوضح أن النظام الجديد سيكون أسرع من النظام الحالي في عملية التنقل، وستكون جانبية وليست طولية، وستتيح التنقل بين الموضوعات الموصى بها للمستخدم وتغريدات الحسابات التي يتابعها و”الترندز” والموضوعات.

إيلون ماسك قال إنه حتى ذلك الوقت، سيكون بوسع المستخدمين الاعتماد على الأدوات الحالية المتمثلة في النجمة الموجودة في أعلى اليمين، والتي تتيح كيفية التحكم في الخط الزمني.

هذا وشهد “تويتر” سلسلة تغيرات كبيرة في عهد ماسك، كان من بينها دفع رسوم شهرية تبلغ 8 دولارات لقاء الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء، وكشف عدد الذين يشاهدون التغريدة لكل المستخدمين وليس للمستخدم الذي نشرها، كما كان في السابق.

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