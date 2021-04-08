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تفاصيل جديدة حول ساعة هواوي الذكية "Huawei Watch 3"

8 - أبريل - 2021
هواوي

شعار شركة هواوي

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تسعى شركة هواوي لإصدار ساعتها الذكية الجديدة ”Huawei Watch 3“ بمواصفات تساعدها على المنافسة بين الإصدارات الموجودة حسب ما كشفته تقارير تقنية .

ومن المقرر إصدار Huawei Watch 3 في مايو المقبل، وذلك بعد عدة أعوام من إصدار Huawei Watch 2 في عام 2017.

وأشارت التقارير إلى أنه لن يتم تشغيل الساعة الجديدة بنظام برامج Google أو LiteOS الذي جاء في ساعات GT، إذ سيتم بدلاً من ذلك تشغيل الساعة بنظام تشغيل HarmonyOS بواجهة مستخدم جديدة تمامًا.

ومن المقرر دعم الساعة بمزيد من تطبيقات الطرف الثالث وهو شيء تفتقر إليه سلسلة GT حاليا، كما سيركز النموذج الجديد على ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ولكن قد يكون لها عمر بطارية أقصر.

ومن المرجح أن يكون لدى Huawei Watch 3 أيضًا شريحة eSIM مثل ساعة Watch 2 Pro وهي ميزة أخرى عن سلسلة GT، التي تفتقر إلى اتصال بيانات الجوال.

وفضلًا عن ذلك، ستتميز Watch 3 بدعم WeChat مع القدرة على الرد بالنص أو باستخدام الصوت؛ لإرسال رسالة صوتية أو الإملاء لتحويل الكلام إلى نص.

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