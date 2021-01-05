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تفاصيل جديدة حول هاتف وان بلس “9 برو” المرتقب

منذ ساعة واحدة
هواتف وان بلس - أرشيفية

هواتف وان بلس - أرشيفية

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تفاصيل جديدة كشفت عنها تسريبات حديثة لهاتف شركة “وان بلس” الصينية الجديد OnePlus 9 Pro المرتقب.

ووفق موقع “زا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، فإن الهاتف المرتقب سيطرح بشاحن لاسلكي بقوة شحن 45 وات، ويمكنه أيضا شحن أجهزة أخرى.

ونشر “زا فيرج” هذه التسريبات نقلا عن منشور لخبير التقنية “ماكس جابور”، الذي أفاد بأن الهاتف 9 برو سيكون الثاني الذي تقدمه ماركة “وان بلس” بشاحن لاسلكي.

ويضيف: “وان بلس طرحت من قبل هاتف 8 برو، بهاتف لاسلكي، لكن توقفت قوة شحنه عند 30 وات”.

والشاحن الجديد سيقدم سرعة في إعادة شحن بطارية الهاتف، بمعدل أعلى من 50% خلال فترة أقل من 30 دقيقة.

وكانت شركة وان بلس قد أعلنت من قبل عن إطلاق هاتفين من الهواتف الذكية الجديدة؛ Nord N10 5G وNord N100، من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن Nord N100 الأقل تكلفة يعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 460 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة فلاشية سعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقات الذاكرة MicroSD الخارجية.

وتلقت شركة وان بلس OnePlus الصينية عدة شكاوى المتعلقة بعيوب الصناعة ومشاكل الأداء الخاصة بهاتفها الذكي الجديد وان بلس 8 برو OnePlus 8 Pro، حيث تضمنت جميع الشكاوى الواردة ظهور لون أخضر بشكل بارز على شاشة الهاتف بعد عدة أسابيع فقط من الاستخدام.

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