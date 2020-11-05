تفعيل ميزة جدولة الرسائل في تطبيق “رسائل غوغل”

أعلنت شركة غوغل مؤخرًا عن طرح ميزة جدولة الرسائل في تطبيق ”رسائل غوغل“ ، وذلك بعد جدولة رسائل جي ميل لإرسالها بوقت لاحق في غوغل كروم، وكذلك توفر خيار جدولة الرسائل في تطبيق تيليغرام .

وبحسب ما تم تداوله، بدأت الميزة في الظهور لعدد قليل من الأشخاص كجزء من اختبارها قبل الطرح العام، وسيتم توفيرها عبر تحديثات من جانب الخادم، لذا، لا يمكن إضافتها إلى التطبيق بشكل يدوي.

رغم ذلك، من المتوقع أن تصبح الميزة متاحة قريبًا لمجموعة واسعة من المستخدمين. وفقًا لما رصده الباحث التقني ساي تي ريدي على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“.

من ناحيتهم، أبلغ مستخدمو أندرويد الذين استخدموا بالفعل الميزة الجديدة، أنه عند الضغط باستمرار على زر إرسال الرسالة في التطبيق، تظهر نافذة تتضمن خيارات مثل ”الليلة في الساعة 06:00 مساءً“، ”الليلة 09:00 مساءً“ و“غدا الساعة 08:00″.

بالإضافة إلى ذلك، من الممكن تحديد تاريخ ووقت إرسال الرسالة بشكل مستقل. وكذلك تُعرض الرسائل المجدولة في القائمة الرئيسية وتمييزها برمز الساعة، كما يمكن حذف الرسائل المجدولة أو إعادة تحريرها أو إرسالها على الفور.

وكانت غوغل قد أعلنت، في شهر يوليو/تموز الماضي، سلسلة من الميزات لخدمة الرسائل، شملت الوعود التي قدمها عملاق التقنية العالمي لمستخدميه، توفير رموز تعبيرية جديدة، ورسائل صوتية، والتكامل مع منصة الاجتماعات غوغل ديو، بالإضافة إلى خيارات أخرى تؤثر بشكل كبير على جودة الاتصال.

ومن المتوقع أن تجعل هذه الميزات الجديدة مستخدمي رسائل غوغل قادرين على الرد على محتوى الرسائل المشابهة بواسطة رموز تعبيرية، كتلك التي في تطبيقات مثل فيسبوك ماسنجر وآي مسج وتويتر. ما يسرع التواصل، خاصة عند اشتراك عدة أشخاص .