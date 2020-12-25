استمع لاذاعتنا

تقارير عن “ارتطام كويكبات بالأرض” ومعهد الفلك المصري يرد

منذ 55 دقيقة
صور لكوكب الأرض

صور لكوكب الأرض

A A A
طباعة المقال

بعد التقارير التي تحدثت عن التهديد المحتمل لأجسام من الفضاء ستقترب من الأرض هذا الشهر، نفى رئيس معهد الفلك المصري، جاد القاضي ذلك.

وقال القاضي، إن الفترة الواقعة بين 25 و30 كانون الاول الجاري، ستشهد اقترابا لبعض الكويكبات من الأرض.

ونقلت صحيفة “الأهرام” القاهرية عن القاضي قوله: “ستحدث عمليات الاقتراب هذه على مسافات كبيرة من الأرض، حيث إن أقربهم سيكون على مسافة تمثل ضعف تلك التي تفصل بين الأرض والقمر”.

واستبعد القاضي أن تمثل هذه الأحداث أي تهديد للأرض، نافيا وجود أي فرص للتصادم أو الارتطام، كما نقل عدد من المواقع.

ومن جانبه، أكد رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، الدكتور أسامة رحومة أن من أهم هذه الكويكبات التي ستقترب من الأرض، (501647) 2014 SD224، ويبلغ قطره 150 مترا، ويدور حول الشمس في مدار بيضاوي، ويكمل دورته في 353.15 يوم.

وسيكون هذا الكويكب ذي الاسم العلمي الطويل، والذي رصد لأول مرة في 2014، بأقرب نقطة من الأرض، اليوم الجمعة في الساعة 20:20 بتوقيت غرينيتش، وعلى بعد 3 ملايين كيلومتر، وهي مسافة تعد آمنة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    غوغل ديو
    إليك كيفية إعداد تطبيق Google Duo والبدء باستخدامه عبر الويب
    الروبوتات تدخل أعمال البناء في الإمارات
    ظهور الروبوتات للمرة الأولى في مواقع البناء الإماراتية
    عنبر
    بعد 100 مليون سنة… اكتشاف نوع جديد من الزهور في قطعة من العنبر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كبتاغون-تعبيرية
    السلطات الإيطالية تضبط أطناناً من المخدرات تعود لـ”حزب الله” ونظام الأسد
    حقائق مثيرة حول فضيحة راهبات "شباير"
    حقائق “مخيفة” حول فضيحة راهبات “شباير” في ألمانيا…اعتداءات جنسية بحق الأطفال
    ابحاث داخل مختبر
    سلالة ثالثة لكورونا.. هذا ما عُرف عنها