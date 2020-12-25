تقارير عن “ارتطام كويكبات بالأرض” ومعهد الفلك المصري يرد

بعد التقارير التي تحدثت عن التهديد المحتمل لأجسام من الفضاء ستقترب من الأرض هذا الشهر، نفى رئيس معهد الفلك المصري، جاد القاضي ذلك.

وقال القاضي، إن الفترة الواقعة بين 25 و30 كانون الاول الجاري، ستشهد اقترابا لبعض الكويكبات من الأرض.

ونقلت صحيفة “الأهرام” القاهرية عن القاضي قوله: “ستحدث عمليات الاقتراب هذه على مسافات كبيرة من الأرض، حيث إن أقربهم سيكون على مسافة تمثل ضعف تلك التي تفصل بين الأرض والقمر”.

واستبعد القاضي أن تمثل هذه الأحداث أي تهديد للأرض، نافيا وجود أي فرص للتصادم أو الارتطام، كما نقل عدد من المواقع.

ومن جانبه، أكد رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، الدكتور أسامة رحومة أن من أهم هذه الكويكبات التي ستقترب من الأرض، (501647) 2014 SD224، ويبلغ قطره 150 مترا، ويدور حول الشمس في مدار بيضاوي، ويكمل دورته في 353.15 يوم.

وسيكون هذا الكويكب ذي الاسم العلمي الطويل، والذي رصد لأول مرة في 2014، بأقرب نقطة من الأرض، اليوم الجمعة في الساعة 20:20 بتوقيت غرينيتش، وعلى بعد 3 ملايين كيلومتر، وهي مسافة تعد آمنة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.