الأحد 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تقرير يكشف عدد الهواتف الذكية التي بيعها على مستوى العالم في مايو

منذ 42 دقيقة
انخفاض مبيعات الهواتف الذكية العالمية إلى 96 مليون جهاز في مايو

انخفاض مبيعات الهواتف الذكية العالمية إلى 96 مليون جهاز في مايو

A A A
طباعة المقال

كشفت خدمة Market Pulse من Counterpoint Research انخفاض مبيعات الهواتف الذكية العالمية إلى 96 مليون جهاز في مايو.

ويمثل الرقم انخفاضًا بنسبة 4٪ مقارنة بشهر أبريل وانخفاضًا بنسبة 10٪ مقارنة بأرقام مايو 2، والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية فقط في السنوات العشر الماضية التي ينخفض ​​فيها الرقم إلى أقل من 100 مليون وحدة للفترة .

ويعتبر رقم 96 مليون هو ثاني انخفاض شهري على التوالي والشهر الحادي عشر على التوالي من انخفاض المبيعات السنوية، على الرغم من الانتعاش القوي بعد موجة انتشار فيروس كورونا الأولية في عام 2020، لم تعد مبيعات الهواتف الذكية إلى مستويات ما قبل الوباء.

تستقر مشكلات سلسلة التوريد المستمرة على الرغم من ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب تباطؤ المصانع في الصين وأزمة أوكرانيا، وهي العوامل الرئيسية التي تحد من الطلب على الهواتف الذكية.

نظرًا لانخفاض الطلب، يعاني بائعو الهواتف الذكية من تراكم المخزون والذي من المتوقع أن يظهر خسائره في بيانات شحنات الهواتف الذكية للربع الثاني من العام.

يتوقع محللو Counterpoint بنظرة مستقبلية أن يتحسن الوضع في H2 مع عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي وتعمل المصانع في الصين بكامل مستوياتها.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار شركة "شاومي"
    تعرف على مواصفات Xiaomi Book Pro 2022 المميزة من شاومي
    تويتر وسناب شات
    تويتر تختبر ميزة جديدة.. ما علاقة سناب شات
    فيروس كورونا
    كورونا
    مفاجأة حول أصل كورونا.. ربما نشأ في مختبرات أمريكية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه