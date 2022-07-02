تقرير يكشف عدد الهواتف الذكية التي بيعها على مستوى العالم في مايو

كشفت خدمة Market Pulse من Counterpoint Research انخفاض مبيعات الهواتف الذكية العالمية إلى 96 مليون جهاز في مايو.

ويمثل الرقم انخفاضًا بنسبة 4٪ مقارنة بشهر أبريل وانخفاضًا بنسبة 10٪ مقارنة بأرقام مايو 2، والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية فقط في السنوات العشر الماضية التي ينخفض ​​فيها الرقم إلى أقل من 100 مليون وحدة للفترة .

ويعتبر رقم 96 مليون هو ثاني انخفاض شهري على التوالي والشهر الحادي عشر على التوالي من انخفاض المبيعات السنوية، على الرغم من الانتعاش القوي بعد موجة انتشار فيروس كورونا الأولية في عام 2020، لم تعد مبيعات الهواتف الذكية إلى مستويات ما قبل الوباء.

تستقر مشكلات سلسلة التوريد المستمرة على الرغم من ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب تباطؤ المصانع في الصين وأزمة أوكرانيا، وهي العوامل الرئيسية التي تحد من الطلب على الهواتف الذكية.

نظرًا لانخفاض الطلب، يعاني بائعو الهواتف الذكية من تراكم المخزون والذي من المتوقع أن يظهر خسائره في بيانات شحنات الهواتف الذكية للربع الثاني من العام.

يتوقع محللو Counterpoint بنظرة مستقبلية أن يتحسن الوضع في H2 مع عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي وتعمل المصانع في الصين بكامل مستوياتها.