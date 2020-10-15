تقنية ثورية … تحوّل المياه بـ 30 ثانية إلى معقم قوي

منذ انتشار جائحة كورونا، صار المعقم جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لا سيما منذ أن أشارت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة التعقيم بشكل مستمر عند لمس الأسطح والأشياء وملامسة أي جسم غريب، ولهذا السبب زادت نسبة استهلاك المعقمات في العالم أضعاف استخدامنا السابق للمعقم مع انتشار كوفيد 19.

يعد الحفاظ على منزل نظيف أمرًا في غاية الأهمية، خاصة مع انتشار وباء كورونا، ومن هذا المنطلق أنتجت شركة برايم داي المختصة بمواد التعقيم، زجاجة بخاخ ثورية تحول مياه الصنبور العادية إلى محلول معقم للأسطح بفاعلية تبلغ 99.9٪.

باستخدام أداة O3Waterworks فإلى جانب توفير المال، سيوفر المستخدم أيضاً استهلاك العبوات البلاستيكية والمعدنية التي يصعب تحللها، وتشكل مشكلة بيئية كبرى مع مرور الوقت.

ما عليك سوى ملء الزجاجة بماء الصنبور ورش طبقة رقيقة من السائل على أي سطح ترغب في تطهيره، والانتظار لمدة 30 ثانية للتخلص من الجراثيم الضارة والفيروسات والعفن والروائح الكريهة.

وبما أن المحلول المعقم الذي تنتجه الزجاجة طبيعي وغير سام، يمكن استخدامه في تعقيم كل شيء، بما في ذلك أدوات الأطفال والكمامات والألعاب والأرضيات وحتى المنتجات الغذائية.

تم اختبار زجاجة رذاذ O3Waterworks في شقة صغيرة معرضة للغبار في مدينة نيويورك، وأثبت فعاليته بشكل كبير في تعقيم جميع موجودات الشقة.

وبحسب الشركة المصنعة فإن استخدام المنتج الجديد سيوفر على المستخدمين الكثير من المال الذي ينفق على منتجات التعقيم، والذي قد يصل إلى 700 دولار سنوياً، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني.