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تقنية جديدة.. استخدم دماغ “قرد سعيد” لتشغيل ألعاب الفيديو

منذ 8 ساعات
قرد- تعبيرية

قرد- تعبيرية

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نجحت شركة “نيورالينك” التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ،في زراعة شريحة إلكترونية في دماغ قرد، بحسب تقرير لشبكة “بلومبيرغ”.

وتُعد شركة “نيورالينك” التي أسسها ماسك بتمويل ذاتي بالكامل، إحدى مبادراته الجريئة في عالم الشركات الناشئة. حيث يأمل من خلالها إنتاج شرائح إلكترونية يمكن زراعتها في الدماغ لتوفير واجهة اتصال بين المخ والكمبيوتر.

قدم إيلون ماسك بعض التفاصيل حول اختبارات نيورالينك على القرود، حيث أخبر عدّة آلاف من مستخدمي تطبيق “Clubhouse” أن الشركة لديها قرد سعيد يستمتع بألعاب الفيديو بعد زراعة شريحة نيورالينك في دماغه، وقال:

لدينا قرد به شريحة لاسلكية في جمجمته بأسلاك صغيرة يمكنه لعب ألعاب الفيديو بعقله. لا يمكنك أن ترى مكان الزرع وهو قرد سعيد. لدينا أجمل مرافق القرود في العالم. نريدهم أن يلعبوا لعبة Mind-Pong مع بعضهم البعض.

عندما كُشف عن التقنية لأول مرة، تخوّف البعض من زراعة جهاز في الجمجمة، خاصةً وأنّه قد يترك أثرًا خارجيًا من الناحية التجميلية. لكن إيلون ماسك حاول طمأنة المتخوفين في لقاء مع بودكاست جو روجان، قائلًا: هناك إصدارات بدائية من هذا الجهاز بها أسلاك تخرج من الرأس، ولكنها مثل جهازFitbit في الجمجمة مع أسلاك صغيرة إلى العقل”.

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