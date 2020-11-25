تقنية جديدة من سناب شات تكسبك مليون دولار!

صدم مستخدمو سناب شات بإطلاق الشركة خدمة مميزة جديدة تمكنهم من جني مليون دولار أميركي.

ورأى مراقبون بأن تطوير هذه الخدمة من سناب شات جاءت تقليدا لتيك توك، وأشار تقرير منشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن “سناب شات” أطلقت تقنية “سبوت لايت”، التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة بشكل عام عبر التطبيق.

ووصفت تلك التقنية الجديدة بأنها مقتبسة من تطبيق “تيك توك” الشهير لنشر مقاطع الفيديو القصيرة.

وأوضحت “سناب شات” أن تلك التقنية ستمكن المستخدمين من مشاركة اللقطات أو القصص مع الأصدقاء عبر “سبوت لايت” ليشاهدها كل مستخدمي “سناب شات” وكسب المزيد من المتابعين.

ووعدت “سناب شات” بتقديم مكافآت تصل إلى مليون دولار يوميا، لزيادة شعبية تلك التقنية.

وقالت “سناب شات” “سنمنح مليون دولار يوميا طوال الفترة المتبقية من عام 2020، للمستخدمين، الذين ستتصدر لقطاتهم المنصة”.

وتابعت “نعمل من خلال تلك المكافآت أن تساعد على تعزيز التفاعل عبر الميزة الجديدة، وجعلها منافس قوي في مجال نشر مقاطع الفيديو القصيرة”.