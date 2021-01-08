تقنية جديدة من ArcX.. تحكم بهاتفك خلال انشغالك عبر البلوتوث

ArcX تطلق وحدة تحكم عن بعد في الهاتف قابلة للإرتداء وبتقنية البلوتوث

أطلقت ArcX وحدة تحكم عن بعد في الهاتف قابلة للإرتداء، والتي تعمل بتقنية البلوتوث لدعم المستخدمين أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو القيادة.

تدعم ArcX المستخدمين بتقنية الشركة الجديدة في وحدة تحكم عن بعد في الهاتف قابلة للإرتداء، والتي تتيح للمستخدم التحكم في الهاتف دون الحاجة للنظر مباشرة للهاتف أثناء القيادة أو الركض الخارجي.

ويمكن من خلال وحدة التحكم عن بعد المقدمة من ArcX أن يتاح للمستخدم إستقبال المكالمات، وتغيير مسارات الموسيقى، كما تتميز وحدة التحكم بتصميم من السيلكون.

وتدعم وحدة ArcX التعليق داخل سلسلة أو في حافظة، ويمكن ربط وحدة التحكم بمقود الدراجة أثناء القيادة على سبيل المثال، كما يمكن إستخدام وحدة التحكم عن بعد مع كاميرات الأكشن، ومكبرات الصوتية اللاسلكية، وبعض الأجهزة الذكية الأخرى التي تدعم الإتصال بالبلوتوث.

ويمكن تعيين عناصر التحكم في وحدة ArcX من خلال تطبيق مخصص يتوفر على منصة الأندوريد ومنصة iOS، حيث يمكن للمستخدمين عبر هذا التطبيق تخصيص عناصر التحكم في ساعة ذكية، أو هاتف، كما يمكن تخصيص الوحدة لإنذار الطواريء.

ويمكن لوحدة ArcX للتحكم عن بعد أن تستمر في وضع الإستعداد بعمر شحن يصل إلى 20 يوم، كما تدعم معايير IP67 في مقاومة الماء، وتنطلق بسعر 99 دولار.