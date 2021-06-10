تكريم العلماء الذين اخترعوا لقاح "سبوتنيك – V"

كُرّم العلماء الذين اخترعوا لقاح “سبوتينك V” بمنحهم جائزة الدولة عام 2020 لقاء إنجازاتهم البارزة في مجال البحوث العلمية.

وقال مساعد الرئيس الروسي، أندريه فورسينكو في مؤتمر صحفي عقده 9 يونيو في موسكو إن الحائزين جائزة الدولة هم العلماء في مركز “غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، دينيس لوغونوف، سيرغي بوريسيفيتش الذين وضعوا لقاح “سبوتنيك – V” ضد فيروس كورونا.

ولم يكن نجاحهم في وضع اللقاح صدفة، إذ أن روسيا شكلت أساسا متينا على شكل منصة أحيائية لإعداد علماء الأحياء الروس لوضع لقاحات أخرى، بما فيها اللقاح ضد حمى أيبولا.

وأضاف أن هؤلاء يستحقون بلا شك منح الجائزة والاهتمام من قبل الجمهور.

وقد جاء في مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن منح تلك الجائزة أن علماء الأحياء، ألكسندر غينسبورغ، دينيس لوغونوف، سيرغي بوريسيفيتش منحوا جائزة الدولة لقاء وضع وتطبيق لقاحات مؤتلفة فعالة ضد حمى إيبولا وعدوى فيروس كورونا وكذلك تطوير أنظمة توصيل الكاسيت الفيروسي بتقنية التصميم مع إدخال جين البروتين السكري لفيروس إيبولا وجين البروتين SARS-CoV-2 S “.

يذكر أن جائزة الدولة عام 2020 منحت كذلك لعلماء الفيزياء والأطباء الذين وضعوا سبلا جديدة للتحليل الطيفي وإعادة تأهيل مرضى السرطان.