تكنولوجيا جديدة لكشف آفات المحاصيل الزراعية

تزداد المطالبات لتوفير بدائل مستدامة عن المبيدات المستخدمة في التخلص من آفات المحاصيل الزراعية، وتعتمد الطرق الحالية المستخدمة في رصد آفات المحاصيل الزراعية على المستشعرات الكهروكيميائية.

وتراقب هذه المستشعرات مستوى تراكم الحشرات على المحاصيل الزراعية ومدى تعرضها للآفات، بهدف التقليل من استخدام المبيدات الحشرية والتي تحتوي على مواد كيميائية ملوثة للبيئة وتصيب الإنسان بالأمراض.

ولكن وفق موقع ”أغريلاند“ للأخبار الزراعية، فإن هذه المستشعرات الكهروكيميائية مرتفعة التكلفة وغير دقيقة في رصد صحة المحاصيل الزراعية.

تحسين اكتشاف آفات المحاصيل الزراعية

تزداد دعوات خبراء البيئة إلى ضرورة توفير بدائل مستدامة عن المبيدات المستخدمة في التخلص من آفات المحاصيل الزراعية؛ بسبب المخاوف البيئية والصحية المتعلقة بها، حيث يطالبون بإنشاء نظام إنذار مبكر.

وبدأ بالفعل، فريق بحثي مشترك من قسم البيئة وقسم التكنولوجيا الضوئية بجامعتي ”أستون“ و“هاربر آدمز“، في تطوير مستشعر جديد يرصد صحة المحاصيل الزراعية باستخدام الضوء.

ويمكن للتقنية الجديدة تحليل المستويات المنخفضة من المركبات العضوية المتطايرة والمنبعثة من النباتات، والتي تشير إلى صحتها، وذلك باستخدام الضوء وبرنامج الذكاء الاصطناعي ”التعلم الآلي“.

وأوضح البروفيسور ديفيد ويب، الباحث المشارك في الدراسة، إن التقنية الجديدة تحسن من مراقبة الآفات، والذي من شأنه أن يساعد في تقليل خسائر المحاصيل الزراعية بشكل كبير.

من جهته أكد الدكتور جو روبرتس، الباحث المشارك في الدراسة، أن الحد من خسائر المحاصيل الزراعية سيؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي دون زيادة في استخدام الموارد المكلفة.

الفراولة أكثر المحاصيل الزراعية عرضة للآفات

كشف الباحثون عن بدء المرحلة التجريبية للتقنية الجديدة بدعم من مجلس أبحاث التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية في بريطانيا.

وسيستخدمون في التجارب ثمرة الفراولة.

وشرح الفريق البحثي أن الفروالة أكثر المحاصيل الزراعية عرضة للآفات؛ بسبب تعرضها للغزو من نوع من الحشرات الصغيرة والتي تتغذى على عصارتها؛ ما يؤدي إلى القضاء على الإنتاج السنوي لهذا المحصول.

منصة جديدة

يعتزم الباحثون البريطانيون إنشاء مجتمع متعدد التخصصات لخبراء العلوم الزراعية والذكاء الاصطناعي والاستشعار بالضوء، لتطوير منصات جديدة لمراقبة المحاصيل الزراعية، واكتشاف النقاط الساخنة للآفات في الوقت الحقيقي من بدء ظهورها؛ وبذلك يتم تعزيز الإنتاج الزراعي السنوي.

أرقام صادمة

يذكر أن تقريرا صادرا عن منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، أظهر أن القطاع الزراعي العالمي يتكبد خسائر فادحة بسبب تلف ما يصل إلى 40% من إنتاج المحاصيل الزراعية سنويا، الناجم عن إصابتها بالآفات.

ويتحمل الاقتصاد العالمي خسائر سنوية بأكثر من 220 مليار دولار؛ بسبب آفات المحاصيل الزراعية.

كما وتُكلف مكافحة الحشرات التي تغزو المحاصيل الزراعية، الاقتصاد العالمي سنويا مبلغ 70 مليار دولار على الأقل.