تكنو تطلق هاتف جديد ببطارية ثورية تدوم حتى 53 يوماً

تستعد شركة تكنو الصينية لأطلاق أحدث هواتفها الذكية الهاتف الذكي Tecno POVA 3 فى بوابة الأسواق العالمية حيث طرحه بشكل رسمي فى الهند خلال يومين وتحديداً في 20 يونيو الشهر الجاري، ويعد الهاتف هو الجيل الجديد من سلسلتها POVA بعد الجيل السابق Tecno POVA 2 والذي تم الكشف عنه العام الماضي وحقق نجاحاً لا بأس به ويأتي الجديد الجديد مزوداً بمعالج ثماني النواة من نوع MediaTek Helio G88 بتقنية 12 نانوميتر مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجارام يمكن توسعتها أفتراضية حتي 5 جيجابايت أضافية ، بالأضافة الي ذلك يأتي الهاتف بشاشة FHD + بقياس 6.9 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز مع كاميرات خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED رباعي و كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

كما سيأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مبني علي واجهة تكنو HiOS وسوف يتميز الهاتف ببطارية عملاقة وخارقة بسعة 7000 مللي أمبير التي تدوم حتى 53 يوماً اثناء وضع الاستعداد مع قوة شحن سريع 25 وات ولكن سوف يأتي الشاحن المرفق بعلبة الهاتف بقوة 33 وات ويتميز الهاتف ايضا بإمكانية الشحن العكسي بقوة 10 وات والتي تمكنك من أستخدام الهاتف كباور بنك بهذه البطارية الضخمه.

مواصفات الهاتف الذكي Tecno POVA 3

شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.9 بوصة بدقة FHD+ مع معدل تحديث 90 هرتز.

ابعاد الهاتف 173.1 × 78.5 × 9.4 ملم.

معالج ثماني النواه من نوع MediaTek Helio G88 بتقنية 12 نانوميتر مع معالج رسومي Mali-G52.

ذاكرة عشوائية 4 / 6 جيجارام مع ذاكرة تخزين داخلية 64 / 128 جيجابايت.

يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية بشكل منفصل.

نظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة HIOS.

كاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مع كاميرتين بدقة 2 ميجابكسل للعمق وتصوير فيديوهات حتي دقة 4K مع فلاش LED رباعي.

كاميرا امامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.

مستشعرات البصمه علي جانب شاشة الهاتف.

يدعم مقبس سماعة أذن 3.5 ملم.

الهاتف يدعم اتصالات 4G وبلوتوث مع منفذ توصيل USB Type-C.

بطارية بسعة 7000 مللي امبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

ومن الجدير بالذكر ان الهاتف الذكي Tecno POVA 3 سوف يأتي بثلاثة ألوان وهما الفضي التقني والأزرق الكهربائي والأسود البيئي اما حول طرح الهاتف في الأسواق فعلي حسب ما ذكرته الشركة سوف يبدأ بالتوافر علي متجر أمازون الهند بداية من 20 يونيو كما ذكرنا سابقاً ولكن حتي الأن هناك اي تفاصيل حول تسعير الهاتف ولكن سوف يظهر خلال يومين علي الأكثر ومن بعد ذلك من المتوقع أن يتم طرحه فى الأسواق العالمية والعربية بداية الشهر المقبل.