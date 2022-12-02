تلسكوب "جيمس ويب" ‏يرصد ‏أنماط طقس موسمية لـ"تيتان"

رصد تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية ‏‏”ناسا”، “أنماط طقس موسمية” لأكبر قمر لكوكب زحل، الذي يعرف ‏بـ”تيتان”، ليصبح بذلك “الوحيد في النظام الشمسي” الذي يتمتع بمثل هذه ‏الصفات‎.‎

ويُعتبر “تيتان” أكبر أقمار زحل، وهو القمر الوحيد المعروف أنه له ‏غلاف جوي كثيف. ويتميز برمال مشحونة كهربائيا، وبحيرات يتدفق ‏فيها الميثان، وجو ضبابي، لكن تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي‎ ‎‎(JWST)‎، اكتشف أن “تيتان له أيضا أنماط طقس موسمية‎”.‎

وأعلن علماء الفلك، الخميس، أن التلسكوب “رصد بقعا ساطعة في نصف ‏الكرة الشمالي لتيتان، وهي عبارة عن غيوم كبيرة، مما يؤكد تنبؤات ‏نموذج كمبيوتر، التي أظهرت غيوما في أواخر الصيف، عندما ترتفع ‏درجة حرارة السطح بفعل الشمس‎”.‎

ولم تُشاهد الغيوم من قبل بسبب الضباب الكثيف في الغلاف الجوي ‏لتيتان، الذي يحجب الضوء المرئي المنعكس عن السطح، لكن التلسكوب ‏يتميز بالأشعة تحت الحمراء، القادرة على اختراق الضباب الدخاني‎.‎

وهذا الاكتشاف يعني أن “تيتان هو القمر الوحيد في النظام الشمسي ذي ‏الأنماط المناخية الموسمية، وهو أمر ممكن لأنه يحتوي على الغلاف ‏الجوي اللازم”، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني‎.‎

ووجدت الأبحاث السابقة التي تمت مشاركتها في أبريل، أن “تيتان يشبه ‏الأرض بشكل مدهش فيما يتعلق بتكوينات المناظر الطبيعية، مع أرضه ‏وكثبانه الرملية ذات الألوان الداكنة‎”.‎

ويتميز القمر أيضا بالأنهار والبحيرات والبحار المليئة بالأمطار ‏المتساقطة – على الرغم من أن المطر عبارة عن غاز الميثان السائل، ‏يتساقط من خلال رياح النيتروجين‎.‎

ويعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن تيتان، كان فريدا مقارنةً بالأقمار ‏الأخرى في النظام الشمسي، وأثبتت الأبحاث الأخيرة أن نظرياتهم يمكن ‏أن تكون صحيحة‎.‎