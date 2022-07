تلسكوب ناسا يلتقط أول صوره ملونة عالية الدقة للكون

قال مدير وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، بيل نيلسون، أن تلسكوب “جيمس ويب” سيصدر أول صوره الملونة عالية الدقة في 12 يوليو/تموز، واحدة منها “هي أعمق صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق”.

سيتمكن المرصد الفضائي، الذي تم إطلاقه في ديسمبر/كانون الأول، من النظر داخل الغلاف الجوي للكواكب الخارجية ومراقبة بعض المجرات الأولى التي تم إنشاؤها بعد أن بدأ الكون من خلال مشاهدتها من خلال ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو غير مرئي للعين البشرية.

سيسلط الإصدار الأول للصور الضوء على القدرات العلمية لـ “Webb” بالإضافة إلى قدرة المرآة الذهبية الضخمة وأدوات العلوم على إنتاج صور مذهلة.

وتمت مشاركة الأهداف الكونية الخمسة الأولى لـ “Webb” بواسطة وكالة ناسا يوم الجمعة، ما يوفر تخيلا لما يمكن أن نتوقع رؤيته في إصدار الصورة. تم اختيار الأهداف من قبل لجنة دولية، بما في ذلك أعضاء من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ومعهد علوم تلسكوب الفضاء في بالتيمور.

This week, we prepared for the July 12 unveiling of @NASAWebb's first full-color images. Our #CAPSTONE spacecraft to the Moon phoned home, and data from asteroid Bennu surprised #OSIRISREx mission scientists.

— NASA (@NASA) July 8, 2022