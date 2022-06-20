تلفاز ذكي بـ 3 أحجام مختلفة من شاومي

أصدرت شركة شاومي التلفاز الذكي EA Pro الجديد، الذي يمتاز بدقة وضوح (4K (3840 × 2160 بيكسل.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الذكي EA Pro الجديد ينبض بداخله المعالج MT9638 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت.

ويتوفر التلفاز EA Pro الجديد بثلاثة أحجام، هي: 55 بوصة و65 بوصة و75 بوصة، بينما يبلغ سُمك حافة الشاشة 2 ملم فقط.

أما نسبة الشاشة إلى الجسم فتبلغ في الموديلات الثلاثة أكثر من 95%.

ويعمل التلفاز الذكي EA Pro الجديد بنظام التشغيل MIUI TV 3.0، ويشتمل على منفذي HDMI ومنفذي USB، بالإضافة إلى قابس AV ووصلة صوتية بصرية

وشاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات تأسست في نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى.

وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونج وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.