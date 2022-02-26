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تلفاز ذكي من “Realme” بميزة التحكم الصوتي

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 6:55 مساءً
Realme

Realme

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تستعد شركة Realme لإطلاق إصدار جديد من أجهزة التلفاز الذكية قريباً والذي يأتي بميزة التحكم الصوتي عند بعد عبر البلوتوث.

عقدت Realme مؤتمر مؤخراً لإطلاق هواتف Realme 9 Pro و Realme 9 Pro Plus في السوق الهندي، ولقد أوضح تقرير جديد من MySmartPrice أن إصدار الشركة القادم سيكون أحدث أجهزة التلفاز الذكية.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز التلفاز الذكي ينطلق في حدث يعقد ما بين شهري مارس وأبريل، على أن ينطلق هذا الإصدار في السوق الهندي.

كما يدعم Realme Smart TV الجديد ميزة التحكم الصوتي عبر البلوتوث، أيضاً من المقرر أن يتوفر الجهاز باللون الأسود.

يذكر أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول مواصفات جهاز التلفاز الذكي المرتقب من Realme، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الجهاز يدعم مساعد جوجل الرقمي و Amazon Alexa، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

 

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