تلفزيون يحاكي الدماغ البشري من Sony

كشفت شركة سوني”Sony” المتخصصة في الصناعات الإلكترونية النقاب عن جهاز تلفزيون جديد يحاكي الدماغ البشري لإنتاج مشاهد تبدو أكثر واقعية.

وتحتوي أجهزة التلفاز الجديدة على معالج يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتقول سوني إنه يمكنه معالجة الصور بنفس الطريقة التي يعالج بها الدماغ البشري، من أجل تعزيز تجربة المشاهدة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يستخدم المعالج الجديد XR ذكاء اصطناعيا معروفا بـ ”الذكاء المعرفي“، القادر على فهم كيف يرى ويسمع البشر لضبط صور وصوت التلفزيون.

وبحسب ”سوني“ فإن الدماغ البشري يركز دون وعي على نقاط معينة عندما يرى جسمًا ما، بعد أن يمسح الصورة بأكملها ويحلل مجموعة من العناصر في وقت واحد، وهو أمر قال سوني إن معالجها الجديد قادر أيضًا على القيام به لإنشاء مشاهد تبدو أكثر واقعية نتيجة لذلك.

وستظهر التكنولوجيا الجديدة في مجموعة الشركة الجديدة ”Bravia XR“، التي كشفت شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة عنها قبيل معرض التكنولوجيا CES الأسبوع المقبل.

وقال رئيس قسم أوروبا في سوني ”ماسامي أندو“: ”تعمل سوني على الابتكار باستمرار في تكنولوجيا التلفزيون لتقديم أفضل تجربة مشاهدة ممكنة“.

وأضاف: ”تنقل تلفزيونات Bravia XR الجديدة الواقع بشكل أفضل من أي وقت مضى بفضل قوة المعالجة المتطورة للمعالج المعرفي الجديد الذي تتجاوز قوته الذكاء الاصطناعي التقليدية“.

وركزت تكنولوجيا الصور الجديدة في التلفزيونات تقليديا على تحسين مكونات LED و OLED في الشاشة بالإضافة إلى تحسين دقة الشاشة.

كما أعلنت سوني أيضًا عن خدمة البث الخاصة بها – Bravia Core – والتي ستكون متاحة حصريًا على مجموعة Bravia XR الجديدة من التلفزيونات، وستتضمن محتوى من Sony Pictures Entertainment قبل أن تصل إلى الخدمات أو المنصات الأخرى.