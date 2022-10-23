تنافس أمريكي صيني في سوق الساعات الذكية

يبدو أن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين لن تقتصر على المجال السياسي أو الاقتصادي، بل امتدت لمجال التكنولوجيا.

كشفت شركة فوسيل الأمريكية عن ساعتها الذكية Gen 6 Wellness Edition الجديدة ،بمميزات هائلة، في مقابل المنتج الجديد من أوبو الصنية.

وقالت الشركة الأمريكية، إن ساعتها الذكية الجديدة تتوفر بحجم 44 ملم، وتعتمد على نظام التشغيل Wear OS 3 وبسعر يبلغ 299 دولارا .



وتشتمل الساعة الجديدة على شاشة لمسية قياس 28ر1 بوصة مع دعم وظيفة Always-On.

وتم تزويدها بذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 1 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 8 جيجابايت.

وتم تجهيز الساعة الذكية Gen 6 Wellness Edition الجديدة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى بوصلة ومستشعر ضوء البيئة المحيطة.

شركة أوبو الصينية

في الوقت نفسه، طرحت شركة أوبو ساعتها الذكية Watch SE الجديدة، التي تمتاز بشاشة AMOLED مع وظيفة Always-On.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Watch SE الجديدة مزودة ببطاقة eSIM لتتيح إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية، كما أنها مزودة بتقنية NFC، التي تتيح إمكانية الدفع اللاتلامسي، فضلا عن دعم شبكة WLAN اللاسلكية.

وتقدم الساعة الجديدة بعض الوظائف الصحية مثل قياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين بالدم وتتبع النوم، بالإضافة إلى تتبع الأنشطة الرياضية مع 100 وضع رياضي.

وتتوفر الساعة الذكية Watch SE الجديدة بجسم فضي مع سوار باللون الرمادي أو البنفسجي.

وحظيت الساعات الذكية بمساحة كبيرة من الاهتمام نظراً للقدرات التي تقدمها والتي تسمح لمن يرتديها بالتواصل مع العالم من معصم يده.

واستحوذت أبل على نصيب الأسد من المبيعات بنسبة 30% من إجمالي السوق خلال عام 2021 رغم من أزمة سلاسل الإمداد.

وفي المركز الثاني جاءت سامسونج بحصة 10.2%، فيما تراجعت هواوي إلى المركز الرابع بحصة سوقية تبلغ 7.7%.